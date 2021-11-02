سماع دوي انفجارين وإطلاق رصاص بالقرب من مستشفى عسكري في كابول

ذكرت وكالة أنباء «رويترز​»، نقلاً عن شهود عيان، سماع دوي ​انفجار​ين وإطلاق نار قرب مستشفى عسكري في العاصمة الأفغانية كابول.

وأعلنت قناة «الحرة» في وقت سابق، عن حدوث انفجار عند مدخل مستشفى داوود خان العسكري، بالحي الدبلوماسي في كابول، وحتى لحظة نشر الخبر لا توجد تفاصيل جديدة عن الحادث.

وكانت كابول قد شهدت انفجارا مطلع شهر أكتوبر الماضي، حيث قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 11 آخرون إثر هجوم بقنبلة هو الأول منذ أكثر من شهر في العاصمة الأفغانية، ووقع قرب مسجد عيد كاه أين، حيث كانت حركة طالبان تنظم مجلس عزاء لوالدة أحد قيادييها، حسبما أفاد مسؤول حكومي.

تفجير في عزاء بكابول الشهر الماضي

وبحسب المصدر الحكومي نقلاً عن موقع «فرانس 24»، فإن الضحايا مدنيون وعناصر من حركة طالبان، مضيفا: «اعتقلنا أيضا ثلاثة أشخاص على صلة بالتفجير»، موضحاً أنه تم تفجير القنبلة التي وُضعت عند مدخل المسجد عندما غادر المصلون المبنى بعد تقديم تعازيهم لأحد أعضاء الحركة.