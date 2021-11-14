حبس 5 متهمين بسرقة الدراجات النارية بالشرقية

أمرت نيابة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بحبس 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية ومركبات الـ«توك توك» تحت تهديد السلاح، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

التشكيل العصابي يتكون من 5 متهمين

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي أكدتها تحريات قطاع الأمن العام، بتشكيل 5 أشخاص، بينهم ربة منزل، عصابة لسرقة الدراجات النارية ومركبات الـ«توك توك»، بأسلوب قطع الدائرة الكهربائية.

وبالفحص تبين أن لهم معلومات جنائية، ومطلوب ضبطهم في عدد من القضايا، وتم استهدافهم بمأمورية من قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، وضباط مباحث مركز الزقازيق، وتم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم فردي خرطوش محلي الصنع، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وسلاح أبيض عبارة عن مطواة.

المتهمون يعترفون بارتكاب 9 وقائع

وبمواجهة المتهمين عقب القبض عليهم، اعترفوا بارتكاب 9 وقائع سرقة دراجات نارية ومركبات «توك توك» بذات الأسلوب بنطاق دوائر وأقسام شرطة (الزقازيق - بلبيس - ثان العاشر بالشرقية - قويسنا بالمنوفية - الخانكة - طوخ - ثان بنها بالقليوبية - دير مواس بالمنيا).

كما أضافوا ببيعهم المسروقات المستولى عليها لعملائهم سيئي النية، وعددهم 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وأمكن ضبطهم، وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.