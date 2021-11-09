مشروعات «الإسكان» بمدينة العاشر من رمضان.. آلاف الشقق ضمن «دار مصر»

«العاشر من رمضان».. واحدة من المدن الجديدة، التي توليها الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اهتماما كبيرا، من خلال إنشاء مشروعات عدة، سواء سكنية، أو صناعية، وخدمية؛ لجذب السكان إلى المدن الجديدة، وتوفير حياة كاملة داخلها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، مشروعات الإسكان داخل مدينة العاشر من رمضان، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان في بيانات صحفية لهما، علة النحو التالي:

مشروعات «الإسكان» بمدينة العاشر من رمضان

- تضم مدينة العاشر من رمضان، نحو 58720 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمنخفضي الدخل مقسمة على 4 مراحل بمناطق مختلفة بالمدينة.

- تنفيذ 52360 وحدة سكنية بسكن لكل المصريين، وجارٍ تنفيذ 6360 وحدة سكنية، وجارٍ إسناد تنفيذ 5352 وحدة سكنية.

- تخطيط تنفيذ 11268 وحدة سكنية أخرى بالمشروع بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا.

- يضم مشروع دار مصر بمدينة العاشر من رمضان، نحو 4632 وحدة سكنية بالمرحلتين الأولى والثانية، وجرى الانتهاء من تنفيذها بالكامل.

- تسليم 2100 وحدة سكنية بمشروع دار مصر بمدينة العاشر من رمضان.

قلعة صناعية رائدة في عدة مجالات

- تضم مدينة العاشر من رمضان تضم قلعة صناعية رائدة في عدة مجالات، مما يتطلب توفير الوحدات السكنية المناسبة للمواطنين بالقرب من محال عملهم أو المستثمرين.

- بالنسبة لمشروعات المرافق بمناطق سكن لكل المصريين، فقد تم الانتهاء من تنفيذ الطرق وشبكات المياه والصرف والغاز والاتصالات بالعديد من مواقع المشروع.

- كما تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الكهرباء والمياه والصرف والاتصالات والغاز.

- جارٍ تنفيذ أعمال الطرق لـ188 عمارة بالمرحلة الثانية من المشروع.

- تضم مدينة العاشر من رمضان، عددًا من المشروعات الخدمية التي تم وجارٍ تنفيذها بالمدينة، فهي تشمل 115 مشروعًا خدميا عبارة عن «40 مدرسة - 24 حضانة – 18 مركزا طبيا – 19 سوقًا تجارية – 4 نوادٍ رياضية – 4 ملاعب ثلاثية - محطة أتوبيسات – إدارة مرور – قسم شرطة ثالث – قسم شرطة رابع – شهر عقاري».