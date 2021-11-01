جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لعزبة «حسن بك» في بلبيس 

نظمت جامعة الزقازيق قافلة بيطرية لعزبة «حسن بك»، بدائرة مركز بلبيس، في محافظة الشرقية، اليوم الاثنين، ضمن فعاليات الخطة السنوية للمشاركة المجتمعية لكلية الطب البيطري، ومهرجان جامعة الزقازيق الـ19 للبيئة، وفي إطار البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصري، وذلك برعاية الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتُعد القافلة التي تم الدفع بها إلى عزبة «حسن بك»، اليوم الاثنين، هي القافلة الـ14 لجامعة الزقازيق خلال العام الجاري 2021/ 2022، بمشاركة زملاء وأطباء المستشفى البيطري التعليمي، الدكتور محمد عبد الله غنيمي، والدكتور أحمد علاء الدين صفوت، وعدد من طلاب الكلية.

مساهمة جامعة الزقازيق في البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصري

وتم خلال القافلة البيطرية توقيع الكشف على 274 حالة حيوانات ماشية، 1312 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة، كما جرى رش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجاناً، فى إطار مساهمة جامعة الزقازيق في البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصري، والتخفيف عن المواطن الشرقاوي، والنهوض بمستواه المعيشي تحت مظلة «حياة كريمة».

خدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية

يأتي تنظيم القافلة ضمن خطة الكلية للمشاركة المجتمعية، وبإشراف الدكتور نصر عبد الوهاب محمد، عميد الكلية، وتوجيهات الدكتور أحمد السيد بحيري، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع، أمين الكلية ومدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.

وتقوم كلية الطب البيطري بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القرى الأكثر احتياجاً، مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية، وكذلك بالأدوية اللازمة التي تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى، والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.