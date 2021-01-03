المركز الإقليمي للطاقة: مشروع «بنبان» وفر 10000 فرصة عمل

قال المهندس حسن أمين، عضو اللجنة التنفيذية للمركز الإقليمي للطاقة، إن الدولة المصرية تركز في الاستخدام المتميز للطاقة المتجددة التي تشمل طاقة الشمس والرياح، ويوجد في مصر حاليا مشروع «بنبان» في منطقة قريبة من محافظة أسوان، والذي يستهدف إنتاج الطاقة الشمسية النظيفة التي تقلل انبعات العوادم والغازات الضارة، لافتا إلى أن ذلك يستهدف أيضا توفير فرص عمل حيث وفر المشروع في أسوان نحو 10 آلاف وظيفة مختلفة في فرص زمينة قصيرة.

أمين: مصر تطمح أن تكون مركزا إقليميا لتوليد الطاقة الكهربائية

وأضاف عضو اللجنة التنفيذية للمركز الإقليمي للطاقة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع على فضائية dmc، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الطاقة المصرية تطمح أن تكون مركزا إقليميا لتصدير الطاقة في المنطقة وإلى أوروبا بعد تجديدات محطات الطاقة الكهربائية ورفع القدرة الاستيعابية لتصبح 48 ألف ميجا وات، بعد أن كانت 32 ألف ميجا وات، مع وجود محطات قديمة، وهذا التطوير جعل مصر حاليا في مركز متقدم في تصدير الطاقة بالمنطقة.

42 محطة توليد طاقة شمسية

ومن المتوقع أن تصل إنتاجية مشروع بنبان، 2050 ميجا وات من الطاقة، في الوقت الذي ينتج السد العالي 2100 ميجا وات، ويعد المشروع ضمن المشروعات القومية الواعدة في الفترة المقبلة، وعملت مصر حاليا على تشغيل 21 محطة طاقة شمسية في هذا المشروع، ومن المنتظر أن يتم تشغيل 42 محطة والتي ستنتج إجمالي 2050 ميجا وات.

خطة الدولة للطاقة المستدامة

ووضعت الدولة المصرية خطة للطاقة المتكاملة والمستدامة تستهدف توليد 12% من الكهرباء في البلاد سنة 2022، اعتمادا على طاقة الرياح، على أن يكون 2% من الطاقة الشمسية، و6% من الطاقة الكهرومائية، ويقع مشروع بنبان على أرض مساحتها 37 كيلومتر مربع.