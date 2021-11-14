فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية بجامعة الإسكندرية الخميس المقبل

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2022/2021 يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار إتاحة بيئة تنافسية عادلة، ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم في اتحادات الطلاب بإرادة حرة وتشكيل انتخابات الطلاب بإرادة طلابية.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأضاف «قنصوه» في بيان رسمي، أنه سيُجرى مراعاة كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لتوفير الأجواء المناسبة للمشاركة الطلابية في العملية الانتخابية بفاعلية، إضافة إلى حث الطلاب على المشاركة في خوض انتخابات الاتحادات الطلابية؛ تحقيقا لمفهوم الديمقراطية والحرية لإخراج أجيال واعية قادرة على تحمل المسئولية المجتمعية، للنهوض بمصر.

وأكد أنه وجه عمداء الكليات بضرورة تحقيق الانضباط خلال سير العملية الانتخابية، لتجرى بشفافية وديمقراطية حتى يتسنى لكافة الطلاب المشاركة، وتقديم أفكار ورؤى إبداعية تعكس إستراتيجية الجامعة في بناء شخصية قوية لطلابها قادرة على تحمل المسئولية واتخاذ القرار.

إعلان كشوف المرشحين الأحد

وأوضح الدكتور وائل نبيل، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم الأحد 21 نوفمبر الجاري، على أن يجرى تلقي الطعون الاثنين 22 نوفمبر، وفحصها في اليوم التالي مباشرة.

وأضاف أن الكشوف النهائية ستُعلن الأربعاء 24 نوفمبر، وبدء الدعاية الانتخابية 25 نوفمبر، فيما تُجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 28 نوفمبر والإعادة في اليوم التالي.

وأكد أن انتخابات اللجان وأمناء الكليات ومساعديهم ستُجرى الثلاثاء 30 نوفمبر، واليوم التالي 1 ديسمبر انتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم، على أن تُختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 2 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.