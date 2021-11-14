«الصحة» توضح الشروط والأوراق المطلوبة للتطعيم ضد كورونا في المترو

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تطعيم المواطنين بلقاح كورونا داخل محطات مترو الأنفاق، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتوسيع عملية تطعيم المواطنين وتنفيذ خطتها لمواجهة فيروس كورونا وتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها حملة التطعيم بدأت امس بمحطة السادات فيي اتجاهي حلوان والمرج.

مواعيد العمل لتطعيم المواطنين بمحطات المترو

وتابعت الوزارة هناك أكشاك بالفعل داخل المحطات وتبدأ العمل من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 6 مساء، بمشاركة فرق طبية وفنية من وزارة الصحة والسكان، لافتة الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على التطعيم في المترو هي البطاقة الشخصية فقط وإعطائهم رقمهما القومي وسيتم التسجيل وتلقي اللقاح في نفس الوقت أو تحديد وقت آخر خلال يومين فقط.

الشروط والأوراق المطلوبة للتطعيم في المترو

وأوضحت الوزارة تم الاستعانة بإذاعات محطة المترو الداخلية لتنبيه المواطنين بوجود كشك للتطعيم بداخل المحطة لمن يرغب في التطعيم منهم، كاشفة عن وجود أكشاك لتطعيم المواطنين اليوم بمحطة مصر.

وأكدت الوزارة، أن الدولة المصرية عملت على توفير كافة اللقاحات التى اعتمدتها منظمة الصحة العالمية، وطمأنت المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاح كورونا، وقالت تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم والحكة والصداع و الإحساس بالتعب والإرهاق، مشيرة إلى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.

وكشفت الوزارة عن خطتها لتثبيت 14 مركز لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا حيث يتضمن 6 مراكز داخل المحطات التبادلية وتشمل محطات «السادات، الشهداء والعتبة»، بمعدل مركزين بكل محطة، بالإضافة إلى 8 مراكز أخرى في المحطات ذات الكثافة العالية وتشمل «شبرا الخيمة، كلية الزراعة، روض الفرج، جمال عبدالناصر، سعد زغلول، السيدة زينب، المرج الجديدة وحلوان».

وناشدت وزارة الصحة والسكان بمساعدة الفرق الطبية للتوسع في عملية التطعيمات، وطالبت المواطنين بضرورة الالتزام بالتدابير الصحية كارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام والتكدس.