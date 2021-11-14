«الصحة»: جرعة الأطفال من لقاح كورونا ثلث الكبار

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن هناك اتجاه لإعطاء جرعة ثالثة تعزيزة، ولكن لبعض الفئات وهي الفئات الأكثر احتياجات وتعرضا لخطر الإصابة بفيروس كورونا وتتضمن الكوادر الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، متابعا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مصر ستعمل على إعطاء هذه الفئات الجرعة التنشيطية بداية من الربع الأول من العام المقبل، وعلى مستوى العالم هناك اتجاه وبالفعل هناك بعض الدول التي أعطت جرعة ثالثة لهذه الفئات وهي ليست رفاهية.

خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا

وأوضح المصدر أن لقاح كورونا وفقا للدراسات والأبحاث التي أجريت عليه من المقرر أن يكون لقاحا سنويا كلقاح الإنفلونزا الموسمية، واللقاح يعطي مناعة في الجسم لمدة 6 أشهر أو تسعة، وقد يستمر لمدة عام، وبعد ذلك يتم إعطاء جرعة ثالثة لمواجهة الفيروس، مشيرا إلى أن الدولة تسعى للتوسع في تطعيم المواطنين وأكبر عدد منهم بنهاية العام الجاري من 40 لـ60% من المواطنين وفقا للخطة الموضوعة لمواجهة الفيروس.

الأطفال: ثلث جرعة الكبار من لقاح كورونا فايزر

وعن تطعيم الأطفال وموعد البدء به، أكد المصدر على أن تطعيم الأطفال حتى الآن لم يتم، ولكن هناك دراسات تجرى بدقة في هذه العملية لدراسة الأعراض الجانبية على هذه الفئة العمرية، وسيتم البدء وفقا للدراسات بالفئة العمرية من 16 لـ18 عاما، وعن الفئات الأقل قال: الجرعة ستكون مختلفة ومن المقرر أن تكون ثلث جرعة كبار السن.

وجددت وزارة الصحة والسكان دعوتها مجددا للمواطنين بشأن التسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن الأعراض الجانبية لجميع اللقاحات، وقالت إنها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وحكة وتنميل وإحساس بالتعب والإرهاق، وهي تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.