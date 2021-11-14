الصحة: تطعيم 40 مليونا حتى الآن.. واستلام 14 مليون جرعة لقاح الشهر الجاري

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن الوزارة تعترف في معاملاتها بالشهادات الورقية الخاصة بالحصول على لقاحات فيروس كوورنا، وأنها لا تقصر التعامل على جواز السفر الصحي.

وأشار إلى أن مصر من المفترض أن تستلم 22 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا خلال شهر نوفمبر، استلمت منها 7 ملايين جرعة، وتنتظر استلام 14 مليون جرعة جديدة قبل نهاية الشهر الجاري، بواقع 1.5 مليون جرعة فايزر، و2.3 مليون جرعة أسترازينيكا، و9.6 مليون جرعة جونسون أند جونسون.

تلقيح أكثر من 40 مليون مواطن بتطعيمات كورونا

وأضاف «عبدالغفار» خلال تصريحات تلفزيونية، أنه جرى تلقيح أكثر من 40 مليون مواطن بتطعيمات كورونا، وهو ما يعني أن الوتيرة التي تطعم بها الدولة المصرية مواطنيها سريعة، مشيرًا إلى أن الإقبال شديد جدًا على أكشاك التطعيم في المترو، وجرى طرح لقاح جونسون في مترو الأنفاق، وسيتم طرح هذه الأكشاك بمحطات مصر والجيزة وسيدي جابر والمحطات الرئيسية.

وتابع القائم بأعمال وزير الصحة، ان المواطنين كانوا يحصلون على شهادات غير مختومة بعد الحصول على اللقاح، لكن سيتم تغيير هذا النظام بشهادات مختومة حتى يحصل المواطن على الشهادة مختومة: «وصلنا إلى معدلات تطعيم بلغت نصف مليون مواطن يوميا بين جرعة أولى وجرعة ثانية».

توجيه رئاسي بتوفير كل أنواع التطعيمات

وأكد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير كل أنواع اللقاحات بكميات كبيرة، مشيرًا إلى أنه يتبقى فقط الوعي لدى المواطنين، وأن يسارعوا إلى الحصول على التطعيم: «مفيش حد يقدر يقول أنا سني صغير أو صحتي كويسة وأنا معصوم ومش ممكن يحصلي مشكلات».