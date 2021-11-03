تطعيم الركاب بلقاح كورونا داخل محطات المترو بالبطاقة الشخصية

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، تفاصيل تطعيم الركاب بمحطات الخطوط الثلاثة للمترو، بلقاح فيروس كورونا، قائلا إنَّه سيتمّ توفير وحدات إسعاف ثابتة بالمحطات الرئيسية لتطعيم جميع الركاب الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لتعليمات الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، مؤكّدًا أنَّه اجتمع أمس، مع الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، لوضع خطة شاملة لتوفير لقاح كورونا للمواطنين داخل المحطات.

قوافل طبية بالمحطات لتطعيم الركاب

وقال متحدث مترو الأنفاق، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّه تمّ الاتفاق مع الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، على توفير وحدات طبية ثابتة بالمحطات لتطعيم الركاب الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا، مؤكّدا أنَّ الشركة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية الصارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على الركاب وسلامتهم، منوهًا إلى أنَّ التطعيم سيكون على مدار ساعات التشغيل.

توفير جميع جرعات لقاحات كورونا

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أنَّ وزارة الصحة ستوفر جميع جرعات لقاحات كورونا، لتطعيم الركاب داخل المحطات، مؤكّدًا أنَّ حركة مسير القطارات منتظمة على جميع الخطوط، مبينًا أنَّه لا يوجد أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، منوهًا إلى أنَّ جميع القطارات تخضع لعمليات صيانة دورية قبل التشغيل، لمنع حدوث أي أعطال، من شأنها تعطيل الحركة.

التطيعم بتسليم البطاقة للوحدة الطبية

وأشار المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إلى أنَّه تمّ الاتفاق مع وزارة الصحة على توفير تلاجات في المحطات لحفظ اللقاحات، وأن أي راكب يرغب في الحصول على لقاح كورونا عليه تسليم بطاقته الشخصية للوحدة الطبية المتواجدة بالمحطة، وسيحصل على الجرعة الأولى، ومن ثم تحديد الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا.