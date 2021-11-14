تحذيرات من تقلبات جوية جديدة آخر أيام الخريف

حالة من التلقبات الجوية تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، حيث السيول التي شهدتها محافظة أسوان فضلا عن انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على كل الأنحاء، وعليه حذر خبراء الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من الأجواء المناخية خلال آخر أيام فصل الخريف، والذي من المقرر الانتهاء منه الشهر المقبل وتحديدًا يوم الإثنين الموافق 20 ديسمبر 2021.

تقلبات جوية جديدة

وحذر خبراء الهيئة من النزول خلال فترة الليل وكذلك الصباح الباكر دون اصطحاب «جاكيت»، معه تحسبا لأي طارئ إذ تشهد البلاد خلال تلك الساعات انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة وتغيرات في حالة الطقس، وأن الأسبوع المقبل سيشهد العديد من التقلبات الجوية خلال الأيام المتبقية من فصل الخريف، وفقا للدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية خلال اتصال هاتفي أمس ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل.

سابق لأوانه ارتداء الشتوي

ومن جهتها حذرت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لها اليوم الأحد ببرنامج «8 الصبح»، والذي تقدمه الإعلامية آية جمال الدين، والمذاع على فضائية «DMC» بضرورة ارتداء الملابس الخريفية تلك الأيام، وأن من السابق لآوانه ارتداء الملابس الشتوي والتي يفضل ارتداؤها بداية من شهر ديسمبر المقبل.

أمطار متفاوته الشدة وموعد استقرار الطقس

وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أكدت على أنه ما زال هناك فرص لتساقط الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على سلاسل جبال البحر الأحمر، خاصة حلايب وشلاتين وبعض المناطق الأخرى من جنوب سيناء.

وأشارت «شاكر» إلى أنه لا يوجد أي مشاكل في حالة الطقس، وسوف تنتهي تمامًا حالة عدم الاستقرار غدا، كما ستنتهي فرص تساقط الأمطار على معظم محافظات الجمهورية، إذ أن حالة عدم الاستقرار في الطقس ستخف حدتها اليوم الأحد، كما ستقل شدة الأمطار لتتحول لأمطار خفيفة على جنوب البلاد كأبي سيمبل وأسوان، وعددًا من المناطق الأخرى بالسواحل الغربية كمرسى مطروح والسلوم.

وطالبت الأرصاد من قائدي المركبات بضرورة الحرص خلال القيادة صباحا وضرورة اتخاذ كل التدابير الممكنة لمواجهة تقلبات الطقس بهدف منع وقوع حوادث في الطرق السريعة.

تقلبات جوية في أواخر أيام الخريف

من جهتها أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنَّ النصف الثاني من فصل الخريف يشهد تقلبات جوية حادة، مضيفة في تصريحات تليفزيونية، أن النصف الثاني من فصل الخريف يشهد عادة تقلبات جوية حادة وسريعة، وبالتالي من الوارد تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة بمعدل درجة أو درجتين، إلا أنه لن يكون بشكل ملحوظ.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 27 17

الإسكندرية 27 18

وادي النطرون 27 18

طنطا 27 17

شبين الكوم 27 17

دمنهور 27 18

بلطيم 27 17

مطروح 24 18

السلوم 23 16

سيوة 25 15

بورسعيد 27 19

دمياط 27 19

الزقازيق 27 18

المنصورة 27 18

الإسماعيلية 28 17

السويس 28 19

العريش 28 19

رفح 28 18

رأس سدر 27 17

نخل 25 11

نويبع 25 22

طابا 25 20

كاترين 21 11

الطور 26 20

شرم الشيخ 29 21

الغردقة 29 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 28 16

بني سويف 28 16

المنيا 28 16

أسيوط 29 17

سوهاج 29 17

قنا 30 18

الأقصر 30 19

أسوان 31 20

إدفو 31 20

أبو سمبل 30 20

الوادي الجديد 30 18

شلاتين 28 19

أبو رماد 28 19

حلايب 26 20

رأس حدربة 26 20