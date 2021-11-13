توقعات طقس 72 ساعة.. معتدل على القاهرة وأمطار متوسطة على جنوب الصعيد

يتابع الكثيرون حالة الطقس، خاصة خلال اضطراب الجو، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس على جميع المناطق خلال الفترة من غدا الأحد الموافق 14 نوفمبر وحتى الثلاثاء 16 من نفس الشهر.

وبحسب توقعات الأرصاد، يسود خلال الأيام الثلاث، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوبها في النهار، ويكون لطيفًا في أول الليل، ومائلًا للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

الظواهر الطبيعية خلال الـ 72 ساعة قادمة

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وأقصي جنوب الصعيد، على فترات متقطعة، ويكون هناك أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من سلاسل جبال الأحمر، يوم الأحد فقط.

وتتكون في الساعات الأولي من الصباح الباكر شبورة مائية، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء.

وفيما يلي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة، ، على كافة الأنحاء، الصغرى هذه الليلة والعظمى المنتظرة غدًا، وذلك على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 14 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الاثنين 15 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 16 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.