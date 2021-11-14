تفاصيل الليلة الأخيرة من مهرجان الموسيقى العربية.. ختامها بـ «ماجدة»

بعد 14 ليلة من ليالي مهرجان الموسيقى العربية، تختتم غدا الاثنين، فعاليات المهرجان، بعد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء العربي، أبرزهم عاصي الحلاني وسميرة سعيد وعبادي الجوهر ووائل جسار وصابر الرباعي وأصالة نصري وجنات وأحمد سعد.

ماجدة الرومي رفقة أوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى

ومن المقرر أن تحيي الليلة الختامية للمهرجان، الفنانة ماجدة الرومي، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وذلك فى الثامنة مساء الاثنين 15 نوفمبر على مسرح النافورة.

تحيي النجمة ماجدة الرومى الحفل بمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى، بقيادة المايسترو نادر عباسى، ويتضمن مختارات من أعمالها الخاصة التى حققت قاعدة جماهيرية عريضة فى مختلف أنحاء الوطن العربى.

المهرجان كرم 19 شخصية

وفى السابعة مساء يقدم أوركسترا الأنامل الصغيرة، تدريب وقيادة المايسترو الدكتور راجي المقدم، مختارات من المؤلفات الموسيقية القديمة والمعاصرة.

يذكر أن المهرجان كرم 19 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية بمصر والعالم العربي، خلال حفل الافتتاح، وهم الشاعر مدحت العدل «مصر»، الشاعر صلاح محمد علي «مصر»، الموسيقار محمد مصطفى «مصر»، الموسيقار هشام نزية «مصر»، الموسيقار محمد ضياء «مصر»، المطرب عبادي الجوهر «السعودية»، المطرب مروان خوري «لبنان»، الموسيقار محمد الأمين «السودان»، عازف القانون فرات قدوري «العراق»، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي «تونس»، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران «مصر»، عازف الناي الدكتور محمود كمال «مصر»، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم «مصر»، فرقة سداسي شرارة «مصر»، بالإضافة إلى تكريم أسماء فنانين رحلوا هذا العام، وهم: الدكتور جمال سلامة «مصر»، الفنان عبده داغر «مصر»، الدكتور فوزي فهمي «مصر».