اتحاد الكشافة يختتم لقاء «أصالة للجوالة» بندوة لأبطال أكتوبر في الإسماعلية

اختتم الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، فعاليات لقاء الأصالة الكشفي لمرحلة الجوالة، الذي نظمته لجنة البرامج وتنمية المراحل بالاتحاد في الفترة 21 إلى 24 أكتوبر، داخل معسكر الكشافة الدائم في مدينة الإسماعيلية، وأشرف على المعسكر لجنة البرامج وتنمية المراحل برئاسة علاء الدين حمودة، مقرر لجنة، وعضوية بدر الدين أحمد وعمرو عماد العليمي وسميرة مسعد.

مشاركة 50 جوالا في اللقاء الكشفي

وشارك في اللقاء الكشفي 50 جوالا من أعضاء الجمعيات المركزية («لفتيان - البحرية - الجوية - المرشدات»، وذلك بمعسكر الكشافة الدائم في مدينة الإسماعيلية، حيث يهدف اللقاء إلى التأكيد على دور الجوالة في خدمة وتنمية المجتمع وأهمية التقاليد الكشفية، وذلك من خلال مجموعة من الجلسات وورش العمل التي تمت تنظيمها.

وتضمنت جلسات لقاء الأصالة الكشفي عدة موضوعات، منها التقاليد الكشفية ومناهج مرحلة الجوالة وتفعيل بطاقة التقدم وشارات الهوايات.

وبمناسبة احتفالات ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، شمل لقاء الأصالة تنظيم ندوة تحدث فيها البطل عبدالجواد سويلم الشهير بلقب «الشهيد الحي» وهو أحد أبطال حرب أكتوبر، وروى ذكرياته عن الحرب والمعارك البطولية التي نفذها رجال الجيش المصري لاسترداد الأرض والكرامة.

زيارة لقاء الأصالة الكشفي لموقع تبة الشجرة

ونظم لقاء الأصالة الكشفي أيضا زيارة للجوالة المشاركين إلى موقع تبة الشجرة، شرق قناة السويس، والذي كان من أقوى الحصون المنيعة لجيش العدو الإسرائيلي في حرب 1973، وقام الجيش المصري بتدميره والسيطرة عليه في ملحمة يسطرها التاريخ لأبطال أكتوبر بحروف من نور.

ويعد الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، هيئة شبابية تتولى إدارة وتنظيم حركة الكشافة والمرشدات في مصر، بهدف بث روح الولاء والفداء للوطن بين الشباب، وتنشئتهم تنشئة وطنية صادقة وتكون عادات الاعتماد على النفس والتعاون والمشاركة في أعمال الخدمة المدنية العامة.

الاتحاد العام للكشافة والمرشدات

ويعتبر الاتحاد العام للكشافة والمرشدات هو الهيئة الوحيدة المسئولة فنيًا عن حركة الكشافة والمرشدات في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك طبقًا لأهداف وأسس ومبادئ ونظم الحركة الكشفية وطنيًا وعربيًا وعالميًا.