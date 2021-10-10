فائق حسن لـ أصالة: صوتك دعوة الله لصلاة العشق.. والأخيرة: وجودك نعمة

«صوتك له رنين أجراس الكنائس»، عبارة غزل رددها الشاعر العراقي فائق حسن، مصوبًا كلماته التي حملت عبارات الحب إلى زوجته الفنانة أصالة، والتي ردت عليه بقولها «الحمدلله على نعمة وجودك»، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

فائق حسن لـ أصالة: صوتك له رنين أجراس الكنائس ودعوة الله لصلاة العشق

ونشر الشاعر فائق حسن، ومدير أعمال المطرب ماجد المهندس، صورة تجمعه وزوجته الفنانة أصالة، عبر حسابه بـ«إنستجرام» معلقًا عليها بقوله: «كان صوتك منذ الأزل يبث الحب في كل مكان له رنين أجراس الكنائس ودعوة الله لصلاة العشق».

واستطرد موجهًا كلماته إلى أصالة: «يتسابق كل شيء فيك ليكون الأفضل بلا منازع يا معجزتي في زمن اللامعجزات، يا أنت يا معجم الأمنيات كيف لك أن تكوني بهذه السهولة المستحيلة وبهذا المستحيل الممكن تختصري الجميع وتكوني وحدك لذة الخيال الذي أنتي مكانه وزمانه».

وتابع: «فاجأني حبك حيث كنت أتوقعه انتظرته على قارعة الصدفة وكم صدفة أهدرتها من أجل موعدنا وقدرنا المحتوم».

أصالة لزوجها فائق حسن: أنت حبيبي وتوأم روحي

وردت الفنانة أصالة على غزل زوجها الشاعر فائق حسن بقولها: «أحلى شي فتحت عيني عليه هالصبح، الحمد لله على نعمة وجودك بحياتي ياصديقي وحبيبي وتوأم روحي فائق، وجواباً على سؤالك اليومي قدّيش؟ كتير كتير».