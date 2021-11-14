بنك ناصر يقدم قرض لتأثيث شقة الزوجية للمخطوبين أو المتزوجين

يحلم الشباب والفتيات بتأثيث عش الزوجية ليشارك كل منهما الآخر حياة جديدة، ولذلك قدم بنك ناصر الاجتماعي مشروع تمويل تأثيث شقة زوجية للحصول على قرض يتم سداده على 10 سنوات واحتساب العائد 8.5%، وتنشر «الوطن» شروط قرض تأثيث الشقة والتي يهدف إلى المساعدة في إتمام تجهيز عش الزوجية للمتزوجين حديثًا على ألا يتعدى تاريخ وثيقه الزواج أو محضر الخطبة 7 سنوات، ويتم تقديم المنحة المالية إلى موظفي الحكومة من القطاع العام وأصحاب المعاشات وورثه المعاشات وأصحاب الأوعية الادخارية.

شروط المنح

حسب قيمه الراتب أو المعاش بنسبة عبء دين 75%.

سعر العائد بالبنك «الأسعار المعلنة تتغير وفقا لآليات سوق العمل المصرفي» 8.5% سنويًَا

المصاريف الإدارية

يتم حساب نسبه 1,5% مصاريف إداريه من قيمة التمويل وتسدد نقدا قبل المنح

مدة منح التمويلات

10 سنوات

غرامات التأخير

يتم احتساب غرامات التأخير بنسبة 1,5% شهريا من قيمة القسط الشهرى

الضمانات المطلوبة للتمويلات النقدية

أصحاب المرتبات: تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهرى مع تقديم ضامن من العاملين من جهة حكومية أو وثيقة مخاطر عدم السداد - التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية

أصحاب المعاشات: تحويل المعاش على البنك، ووفقًا للضمانات السابقة.

ورثة المعاشات: تحويل حصة وريث المعاش على البنك وتقديم وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم: تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي مع تقديم تعهد بتحويل مرتب عدد إثنين من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية.

أصحاب الودائع الادخارية: تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، تجميد وديعة بكامل قيمة المديونية طوال فترة السداد مع تقديم إقرار بالموافقة من العميل بالخصم من الوديعة وعائدها دون الرجوع إليه.

إجراءات الحصول على الخدمة

تقديم طلب الحصول على التمويل

الرقم التأميني لطالب التمويل

صورة بطاقة الرقم القومي

إيصال مرفق حديث

بيان مفردات الدخل

صورة وثيقة زواج أو محضر الخطبة للمسيحين