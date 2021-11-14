كفر الدوار تواجه التعديات على الأراضي الزراعية بحملات إزالة مكثفة

قامت الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، بالتصدي لأعمال بناء مخالف بنطاق المدينة وانفاذ القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بإزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر.

إزالة التعديات في كفر الدوار

من جانبه شدد رئيس مدينة كفر الدوار على استمرار الحملات والتعامل الفوري مع كل أعمال البناء المخالف، وتشديد الإجراءات المتخذة حيال المخالفين، مع التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة في الأعمال، حيث أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز كفر الدوار وأبو المطامير عن إزالة 14 حالة تعد

تكثيف الحملات في كفر الدوار

ومن جانبه وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة في كفر الدوار، لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

«حياة كريمة» في كفر الدوار

ويشهد مركز كفر الدوار العمل بـ21 مشروعا خدميا بقرية سيدي غازي، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تشرف وزارة التنمية المحلية على المشروعات المنفذة من خلالها، للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

حيث أكد اللواء مهندس أحمد علي مرزوق رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، على المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بقرى كفر الدوار، وتقديم كافة سُبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات، من أجل تنفيذ المشروعات في أسرع وقت ممكن.

من جانبه تابع رئيس قرية سيدي غازي، عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق القرية بعدد من القطاعات الخدمية ضمن المبادرة الرئاسية، من بينها أعمال توسعات بمدارس «الشهيد فوزي إبراهيم الابتدائية، الثانوية المشتركة بسيدي غازي، صيدناوي الحمراء، وصيدناوي الكبرى»، وكذلك أعمال التشطيبات بمدرستي «باباه الكبرى، وصدقي السنيحة».

كما تُنفذ مشروعات المبادرة بقرية سيدي غازي؛ حيث يجرى العمل بعدد 4 مراكز شباب، وهي مركز شباب عباس سيد أحمد، ومركز شباب مرتانا، ومركز شباب الهلباوي، ومركز شباب سيدى غازي.

وتابع رئيس القرية أيضًا أعمال رفع كفاءة الوحدات الصحية «عباس سيد أحمد، ومرتانا، وصيدناوي»، بجانب أعمال إنشاء مركز الطبى بكوم ناجي، ووحدة إسعاف سيدي غازي، فضلاً عن أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية سيدي غازي، ومجمع الخدمات الزراعي بنفس القرية، إضافة إلى أعمال الصرف الصحي بعزبة الهلباوى بنطاق القرية.