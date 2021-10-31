احتفالية كبرى لتكريم أوائل الثانوية العامة والمتفوقين في كفر الدوار

نظمت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، واللواء مهندس أحمد علي مرزوق رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، احتفالية كُبرى لتكريم أوائل الطلاب والمتميزين من أبناء العاملين بالوحدة.

تضمنت تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية بنطاقي المدينة والمركز، عن العام الدراسي المنقضي 2020/ 2021م، وكذلك الطلاب المتفوقين من أبناء العاملين بالوحدة المحلية والوحدات القروية، حيث تم منحهم دروع التميز تقديرًا لهم وتشجيعًا لمواصلة التفوق من أجل المشاركة في وضع مصر على الطريق الصحيح.

عرض حياة كريمة

وتضمنت الاحتفالية التي نظمتها إدارة العلاقات العامة بالوحدة المحلية، بقاعة أوركيد بحضور أولياء أمور الطلاب عرضًا لمبادرة حياة كريمة، التي تهدف إلي توفير حياة كريمة لكل مصري ومصرية، حيث كان لكفر الدوار حظ وافر في تواجد مشروعات هذه المبادرة بجميع قرى كفر الدوار.

تقديم التهنئة

وقدم «مرزوق» خلال كلمته التهنئة للطلاب وأسرهم، على تفوقهم في ظل تلك الظروف الاستثنائية خلال الأعوام الدراسية الأخيرة، والتي شهدت العديد من التحديات تزامنًا مع جائحة فيروس كورونا، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الدولة، مشيدًا في الوقت نفسه بدور الدولة وإصرارها على عقد امتحانات الثانوية العامة رغم كافة الصعوبات التي يواجهها العالم من الفيروس.

نماذج مشرفة

وأعرب رئيس المدينة عن فخره بهذه النماذج المشرفة، وكذلك سعادته بالمستوى المتقدم الذي حصدوه نتيجة لجهد دراسي بذلوه على مدار أعوام متعاقبة للوصول إلى هذه المراتب من النجاح والتميُز، معتبرًا أن هذا النجاح يُمثل خُطوة أولى يجب متابعتها والبناء عليها، بما يسهم في تخريج قدرات وسواعد مصرية مبدعة قادرة على البناء والعطاء، متمنيًا لهم دوام التفوق في حياتهم العملية والعلمية القادمة.

اختيار الكلية

وأكد «مرزوق» أن اختيار الكليات والتخصصات لابد أن يكون نابع من قناعة الطالب، لافتًا إلى أن سوق العمل في كل المجالات يحتاج طلاب على قدر كبير من التفوق ومهارات تكنولوجية، مطالبًا المُكرمين بالحفاظ على تفوقهم لضمان فرص عمل تليق بهم.

إهداء الدرع

وفي نهاية كلمته؛ قام رئيس المدينة بإهداء درع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، للدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تقديرًا لدعمها المستمر لمركز ومدينة كفر الدوار.

من جانبها أعربت نائب المحافظ على اعتزازها بمحافظة البحيرة، وكذلك بمركز ومدينة كفر الدوار وتاريخها الحافل الذي يستدعي ضرورة حرص أبناء المدينة على المحافظة عليه وأن يكونوا على قدر المسئولية.

دور أولياء الأمور

كما أشادت «بلبع» بدور أولياء الأمور والذين يمثلون الأبطال الحقيقيون لصناعة جيل جديد قادر على مواكبة مسيرة التطورات والتنمية التي تشدها الدولة في الآونة الأخيرة، مشيرةً إلى أن التكريم يجب أن يشمل أولياء الأمور نظرًا لدورهم الهام مع أبنائهم ودفعهم لبذل الجهد والإصرار على التفوق.

مسيرة الإنجازات

وتناولت كلمة نائب المحافظ الحديث عن مسيرة الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك المشروعات التي تشهدها محافظة البحيرة والمراكز التابعة لها ومن بينها مركز ومدينة كفر الدوار، مؤكدةً أن الدولة المصرية تشهد 7 سنوات من النشاط الحافل والمشروعات العملاقة والمبادرات الرئاسية التي تستهدف في المقام الأول المواطن البسيط في قرى مصر، لتحسين جودة حياته وجودة الخدمات المقدمة له.

كما أشادت «بلبع» بحرص الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار على تنظيم احتفالية سنوية لتكريم المتميزين من أبناءها، التي هي في الحقيقة دعوة للجميع لتقديم أفضل ما لديهم في كافة المجالات وفي كل المواقع، فيما تبادلت على هامش الاحتفالية؛ الحديث مع الطلاب وأولياء أمورهم حول مسيرتهم الدراسية وطموحاتهم العلمية، وكذلك التقاط الصور التذكارية معهم.

سعادة الطلاب

من جانبهم أعرب الطلاب الأوائل وأولياء أمورهم، عن سعادتهم بهذا التكريم، الذي يُشكل دافعًا لهم للمضي قدمًا في مثابرتهم وتحصيلهم العلمي، لتحقيق المزيد من التفوق والإنجاز - على حد وصفهم.

أسماء المكرمين

وشمل التكريم كلاً من أوائل الثانوية العامة على مستوى إدارة بندر كفر الدوار التعليمية وهم الطلاب «روان الصافي الرئيس عطا الله، نور الدين الحسن طه إبراهيم، عبد الرحمن محمد السيد أحمد جلهوم، يحيي إبراهيم عبد الغني محمد، وشروق طارق محمد أبو المعاطي».

كما جرى تكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى إدارة مركز كفر الدوار التعليمية وهم الطلاب «إبراهيم جمعة عبد المنعم محمد، سعيد محمد أحمد الدُقلة، مصطفى محمد جمال عبد الحميد، هلال محمد فهمي الصافي، وأحلام السيد محمد إبراهيم أبو غازي»، بالإضافة إلى تكريم الأستاذ أشرف جلال عتلم، مدير الإدارة التعليمية مركز كفر الدوار «سابقًا» تقديرًا لجهوده خلال فترة عمله.

تكريم اوائل الثانوية العامة

وأيضًا تكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى إدارة كفر الدوار التعليمية الأزهرية، وهم الطلاب «عبد الله عصام محمد محمود، محمد أبوالعزايم عبد الفتاح، السيد محمد السيد عبد الحميد، رحاب نصر محمد أحمد، وأحمد محمد ربيع محمد».

تكريم المتفوقين

كما شمل التكريم الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة من أبناء العاملين بالوحدة المحلية والوحدات القروية، وهم الطلاب «مروة ناصر السيد محروس، رحمة محمد مرسي سليم، أماني ياسر عبده محمد، إيمان سعيد شعبان عبد القادر، الشيماء رجب عبد الوهاب عبد الغنى، الزهراء عبد اللاه سعيد قطب، محمد أشرف عاشور أحمد، وأية ربيع إبراهيم محروس».

وكذلك تكريم الطلاب المتفوقين في الشهادة الإعدادية من أبناء العاملين بالوحدة المحلية والوحدات القروية، وهم الطلاب «إسلام محمد على أحمد، إيمان عبد النبي موسى الصافي، محمود أحمد عبد المنعم عمارة، حنين علاء الدين عطية إبراهيم، منار السيد متولي السيد، وأحمد عبد الرحمن السيد عبد الرحمن».

حضر التكريم نواب رئيس المدينة، ومديرو عموم الإدارات الخدمية بكفر الدوار، ورؤساء الوحدات القروية، ومديرو إدارات الوحدة المحلية، وممثلو نقابة شمال البحيرة التعليمية، وممثلو الأوقاف والأزهر والكنيسة والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية، وأولياء أمور الطلاب.