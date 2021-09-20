الإسكان تبحث مخططات تنمية الساحل الشمالي الغربي شرق العلمين الجديدة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا لبحث مخططات تنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي الواقعة شرق مدينة العلمين الجديدة، بحضور ممثلي الجهات المعنية، ومسؤولي الوزارة.

تعظيم الاستفادة من موارد الساحل الشمالي الغربي

وأكد الدكتور عاصم الجزار، في بيان عنه، ضرورة الاستخدام الأمثل للأراضي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الكبيرة للساحل الشمالي الغربي، وتنميتها بأفضل السبل، بما يتماشى مع النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يسهم في إتاحة فرص استثمارية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضح وزير الإسكان أنّه سبق وصدر القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع أراضٍ بالساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234.50 فدان تقريبا، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.