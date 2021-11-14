«البيئة» تحذر من مخاطر المضافات الغذائية: لها تأثير سمي ومسرطن

حذرت وزارة البيئة من خلال إدارتها الصحية من مخاطر المضافات الغذائية، لافتة إلى وجود أكثر من 3 آلاف مادة تستخدم كمضافات للطعام، وأنه رغم أهمية هذه المواد ووجود أغراض مفيدة لها، إلا أن بعضها قد يترتب عليه أخطار سمية إذا زادت عن الجرعة المسموح بها، معرفة المضافات الغذائية بأنها أي مادة يمكن إضافتها إلى الغذاء لتحسين جودته أو طعمه.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، أن هذه المواد تشمل إنتاج وتجهيز وكذلك التعبئة والتغليف أو تخزين المواد الغذائية، ولابد من أن تعتمد هذه المواد من قبل إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية «FDA» أو وزارة الزراعة الأمريكية قبل استخدامها كمضافات للطعام.

تعرف على مخاطر المضافات الغذائية

وأوضحت الوزارة مخاطر المضافات الغذائية التي يمكن أن تسببها تلك المضافات الصناعية إذا زادت عن الجرعة المسموح بها، موضحة عدد من الأمثلة، سوف نستعرضها في السطور التالية.

1- نترات الصوديوم

وهي تستخدم كمادة حافظة وتوصي المواصفات العالمية بعدم استخدامها لهذا الغرض، ويتم إضافتها إلى اللحوم لتمنع نمو بعض الفطريات ولمنحها اللون الأحمر، ولكن عندما تتحد مع الأحماض الأمينية الموجودة في المعدة تكون النيتروزامين وهو مسبب للسرطان وأيضا حمض البنزويك يضاف للمشروبات ليمنع نمو الميكروبات، وتسبب الجرعات العالية منه اضطراباً في الجهاز العصبي المركزي وتشنجات.

2- أحادي جلوتامات الصوديوم

وهي من مكسبات النكهة وثبت علميا أن الكميات الكبيرة منها تؤدي إلى تأثير سمي على الجسم كالتعب العام وفقدان الحس في بعض الأماكن وسرعة خفقان القلب والارتجاف.

3- الترترازين

وهو من الألوان المصنعة «مكسبات اللون الصناعية»، وثبت علميا أنه له أضرار صحية على الإنسان ومن الأعراض الجانبية له الحساسية وألم بالبطن والزغللة والارتيكاريا والتهاب المفاصل ومن تأثيرة على السلوك سرعة التهيج، وعدم الشعور بالراحة وعدم انتظام النوم والاكتئاب وعدم التركيز وفقد المقدرة على التعلم وسرعة الغضب.

4- السكرين

وهو يستخدم كمادة محلية «مكسبات الطعم»، وهو يسبب الاكتئاب والدوخة وعدم وضوح الرؤية والإصابة بالأرق والعصبية وألم نصف الرأس ونشاط زائد يصعب التحكم فيه ويتميز هذا عند الأطفال بالسلوك الاندفاعي واللامبالاة وقلة الانتباه وارتفاع النشاط الحركي، وعدم المقدرة على القيام بعمل شاق.

4 نصائح لتجنب تلوث المضافات الغذائية

ووضعت الوزارة مجموعة من النصائخ للوقاية من مخاطر المضافات الغذائية، سوف نستعرضها في السطور التالية:

1- تناول الأطعمة الصحية الطازجة مثل الخضراوات والفواكه والأسماك واللحوم والبعد عن الأطعمة المعلبة قدر المستطاع وذلك لصحة أفضل وبيئة آمنة من التلوث.

2- عدم شراء المنتجات الغذائية «طعام، شراب، معلبات» مجهولة المصدر من الأماكن التي ليس عليها رقابة من قبل وزارة الصحة، وذلك لاستخدامهم المضافات الغذائية بطريقة عشوائية، دون الأخذ في الاعتبار الجرعات اليومية المحددة لهذه المواد.

3- عدم تناول المواد الغذائية المضاف إليها هذه العناصر بصفة مستمرة، ولذلك لتجنب الآثار الناتجة عن التراكمات المستمرة لهذه المواد في الجسم، وتجنب مخاطر المضافات الغذائية أولاً بأول.

4- عدم الإفراط من استخدام المضافات الغذائية على الأطعمة اليومية على سبيل المثال الألوان الغذائية الصناعية المستخدمة في الحلويات لتجنب أضرارها الصحية على الجسم.