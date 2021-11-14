تعرف على أهم 5 معلومات عن نجل ماجد المصري: تعرض لـكسر في الترقوة

أعلن الفنان ماجد المصري، مساء أمس عن إصابة ابنه أحمد بكسر في الترقوة، حيث نشر صورة نجله عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، معلقًا عليها: «الحمد لله على كل حال كسر مضاعف في الترقوة بالرجاء الدعاء لابني أحمد ولكل مريض».

وفي سطور يستعرض «الوطن»، أبرز 5 معلومات عن أحمد ماجد المصري.

أحمد ماجد المصري، هو ابن الفنانة «منى إش إش»، ابنة الملحن الشهير حسن إش إش، والتي تزوجها ماجد المصري، في بداية حياته الفنية، كما كونا مع بعضهما البعض دويتو غنائي يحمل اسم «منى وماجد».

أحمد ماجد المصري لديه شقيقة واحدة من والدته

للمخرج أحمد المصري، شقيقة واحدة من والدته، والتي تُدعى «ماهيتاب»، وقاما والداه منى، وماجد، بإعلان انفصالهما بعد ذلك للجمهور.

أحمد المصري يعمل مخرجاً للأفلام الوثائقية

عمل المخرج أحمد المصري، نجل الفنان ماجد المصري، في البداية مخرجًا للأفلام الوثائقية، ثم خاض بعد ذلك تجربة إخراج الكليبات، من خلال تعاونه الأول مع النجم تامر حسني.

تامر حسني وأحمد المصري يتعاونا في كليب «لولاك حبيبي»

تعاون المخرج أحمد المصري، نجل الفنان ماجد المصري، مع النجم تامر حسني من خلال كليب «لولاك حبيبي»، الذي قام بإخراجه في عام 2018، كما يُعد هذا الكليب من كلمات وألحان تامر، وتوزيع جمال الحمداوي، ومن ضمن ألبومه «عيش بشوقك».

واستطاع كليب «لولاك حبيبي»، للمخرج أحمد المصري أن يحصل على مشاهدات عالية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، منذ طرحه في عام 2018.

زواج أحمد المصري من هند هيثم صادق

تزوج المخرج أحمد ماجد المصري، من هند هيثم وصادق في عام 2019، وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الفن، وذلك داخل إحدى الفنادق السياحية في مدينة العالمين الجديدة.