حالة الطقس اليوم في أسوان.. خريفي بعد سيول وعواصف ثلجية والعظمى 32

شهدت حالة الطقس اليوم في أسوان، جوا مشمسا وخريفيا، حيث هدأت حركة الرياح، وتوقف سقوط الأمطار، بعدما تسببت في خروج الحشرات السامة والتي أصابت 503 أشخاص بلدغات العقارب، فضلا عن انهيار 5 منازل، وتعطل الحركة داخل المحافظة الجنوبية.

حالة الطقس في أسوان اليوم الأحد

وبلغت درجة الحرارة اليوم الأحد في محافظة أسوان، 32 درجة مئوية، وذلك في طقس مشمس وهادئ وخريفي، فيما بلغت نسبة الرطوبة 38%، مع انخفاض هبوب الرياح الباردة، والتي بلغت 16 كيلو مترا في الساعة، مع توقعات بعدم تساقط الأمطار نهائياً اليوم على المدينة.

وبدأت الأجهزة التنفيذية في محافظة أسوان في متابعة حالة الطقس اليومية، وذلك بعد الطقس السيئ الذى تعرضت له المحافظة، على الرغم من التحذير المسبق الذى نشرته هيئة الأرصاد الجوية وأبلغت به المحافظة بضرورة رفع كافة الاستعدادات لاستقبال الإعصار والعاصفة الثلجية.

محافظ أسوان: الطقس هادئ الآن

وعن آخر تداعيات الطقس السيئ وموجة الأمطار والسيول التي ضربت أسوان، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن الوضع الآن هادئ بعد تعرض المحافظة لأمطار غزيرة على مدار 4 ساعات مساء أمس الأول، والتي استمرت تداعياتها حتي أمس السبت، لافتا إلى أن الخسائر البشرية تتعلق بلدغات العقارب التي أتت مع الرياح الشديدة، ووصلت إلى 503 مواطنين، وتلقوا الأمصال المناسبة وغادروا المستشفى دون مشكلات.

وأوضح أن غرفة العمليات في المحافظة تعمل على مدار الساعة من أجل استقبال الشكاوى والتعرف على الموقف على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن استعدادات وزارة الري السابقة أسهمت في الحد من تأثيرات الموجة السيئة التي ضربت المحافظة أمس.