محافظ أسوان: نقل بعض الأهالي لمراكز إيواء وبدء تجديد المنازل المتضررة غدا

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن موجة الطقس السيء التي مرت على محافظة أسوان، خلال الساعات الأخيرة تسببت في انهيار 5 منازل بشكل كامل، إضافة إلى إحداثها عدد من التشققات بعدد من المنازل الأخرى، موضحًا أن المحافظة نقلت عددا من سكان تلك المنازل المنهارة إلى مراكز إيواء، بناء على رغبتهم، في حين فضل البعض الآخر الاتجاه إلى منازل أقاربهم.

وأضاف «عطية»، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، أن موجة الطقس السيء نتج عنها تضرر 32 منزلا، موضحًا أن المحافظة ستعمل من الغد على تحديد ماذا تحتاجه تلك المنازل من عمليات إحلال وتجديد.

وطمأن محافظ أسوان، المواطنين، قائلا: «مش هنسيب أهالينا أصلا يحصل معاهم أي حاجة، وخصوصا الناس اللي بيوتها انهارت».

موجة الطقس السيئ تسببت في إصابة 503 أشخاص بلدغات العقارب

وتابع أن موجة الطقس السيء، تسببت أيضا في إصابة 503 أشخاص بلدغات العقارب، موضحًا أن جميع المصابين حصلوا على المصل المضاد لتلك اللدغات، ومؤكدًا أن جميع المصابين خرجوا من المستشفيات بعد حصولهم على المصل دون أي مشاكل صحية.

وواصل: «العواصف المحملة بالأتربة، خلت العقارب تخرج من جحورها، وده اللي خلانا نشوف إصابات كثيرة بلدغات العقارب».

محافظ أسوان: الاستعدادات السابقة لموجة الطقس السيء ساهمت في تقليل حجم الخسائر

ولفت محافظ أسوان، إلى أن الاستعدادات التي اتخذتها المحافظة والوزارات المعنية في الفترة الأخيرة، قبل موجة الطقس السيء تلك، ساهمت بشكل كبير في تقليل حجم آثار تلك الموجة.

واستطرد: «فالحمد لله لم تحدث خسائر كثيرة، وفي أسوان لا نعتاد أنها تمطر بالشكل ده، ده يوم ما بتمطر بيبقى حدث سعيد الناس كلها مستنياه في أسوان، إحنا بقالنا 11 سنة ماشفناش أمطار بالشكل ده».