محافظ أسوان: كنا مستعدين للسيول.. وضحايا العقارب غادروا المستشفيات

كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، آخر تطورات الطقس السيئ وموجة الأمطار والسيول التي تضرب المحافظة، قائلًا: «الموقف الآن أصبح هادئاً بعد تعرض المحافظة لأمطار غزيرة على مدار 4 ساعات مساء أمس»، لافتا إلى أن الخسائر البشرية تتعلق بلدغات العقارب التي أتت مع الرياح الشديدة، ووصلت إلى 503 مواطنين، وتلقوا الأمصال المناسبة وغادروا المستشفى دون مشكلات.

الأرصاد تحذر من تداعيات سوء الأحوال الجوية

وأضاف عطية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، أن المحافظة كانت على علم مسبق بسوء الأحوال الجوية وفقا لنشرة الأرصاد الجوية المصرية، التي حذرت فيه من موجة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة أمس.

وتابع محافظ أسوان، أن الأجهزة التنفيذية كانت مستعدة منذ الأمس ولديها غرفة عمليات وطوارئ، وتنتظر الموقف على الأرض، مشيرًا إلى أن استعدادات وزارة الري السابقة أسهمت في الحد من تأثيرات الموجة السيئة التي ضربت المحافظة أمس.

مواقف وزارة الري سر تقليل الأضرار

وأشار إلى أن وزارة الري اتخذت مواقف سابقة، أسهمت في الحد من تداعيات موجة أمطار الأمس؛ بداية من تصميم 36 مخرا صناعيا، و27 سد إعاقة، وحاجز ترابي كبير و13 بحيرة صناعية موزعة على أنحاء المحافظة، ما خفف من وطأة الأمطار والسيول ووجهها للاتجاه الصحيح.

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء والتنمية المحلية، يتابعان عن كثب تطورات الموقف منذ أمس وحتى الآن، موضحًا أن هطول الأمطار توقف على محافظة أسوان إلا أن أجهزة المحافظة لا تزال مستعدة لثلاثة أيام متتالية، وفقاً لتحذيرات الأرصاد من سقوط أمطار محتملة.

وحول حجم الأضرار، قال محافظ أسوان، إن المنشآت التي تضررت جيمعها عشوائية مصممة من الطوب اللبن، وفي نفس الوقت، مصممة بسقف صاج أو جريد، مؤكدا أن المحافظة بطبيعتها لم تشهد سقوط أمطار بهذا الكم، والعاصفة كانت قوية ولم تشهدها أسوان منذ 11 عاما.

وأكد أن المحافظة غير معتادة على هذا الكم من الأمطار؛ إذ أن كل الأضرار التي طالت المنشآت تخص عشوائيات، وكان لدى المحافظة مخطط للتخلص منها على مراحل خلال الفترة المقبلة عبر قطع الأراضي المخصصة لتطوير العشوائيات، وتم الانتهاء بالفعل من مرحلة وتبقت أخرى يجري الانتهاء منها الفترة المقبلة.