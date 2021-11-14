الري: 6 ملايين متر مكعب حصاد مياه الأمطار بمحافظتي البحر الأحمر وأسوان

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، مع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف السيول والأمطار الغزيرة، وموقف إيراد نهر النيل، وآليات إدارة وتوزيع المياه بما يحقق الإدارة المثلى للموارد المائية.

المتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل

وقال الوزير، إن وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات متواصلة في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كمًا ونوعًا، بما ينعكس إيجابيًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

وأكد وزير الري، أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

رفع حالة الاستنفار بالمحافظات وانعقاد لجنة لمتابعة الأمطار

وشدد وزير الري، على ضرورة الاستمرار في رفع حالة الاستنفار في كافة إدارات الوزارة بالمحافظات لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع استمرار المرور الدوري والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.

ووجه وزير الري، اللجنة أن تكون في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول، ومتابعة إيراد النهر والاطمئنان على الموقف المائي.

حصد 6 مليون متر مكعب من مياه الأمطار

وشهدت محافظتي البحر الأحمر وأسوان، أمطار غزيرة يوم الجمعة الماضية، بمدن أسوان ونصر النوبة وكوم أمبو ومرسى علم، وتمكنت منشآت الحماية التي سبق إنشاؤها بمعرفة الوزارة في حماية الأفراد والمنشآت من الأخطار التدميرية للسيول الناتجة عن هذه الأمطار الغزيرة، حيث تتواجد أعمال حماية عبارة عن 2 بحيرة و2 حاجز بوادي حوضين بشلاتين والتي تمكنت من حصاد 6 مليون متر مكعب من المياه، و5 سدود بمنطقة الشيخ الشاذلي التابعة لمرسى علم والتي تصل سعتها الاستيعابية إلى 3 مليون متر مكعب من المياه، وبحيرة وحاجز بوادي علم بمدينة مرسي علم، وقناة وحاجز توجيه لحماية قرية عرب صالح بمرسي علم، مع تطهير مخر السيل في وادي أبو حمر شمال القصير ومخرات الشلاتين.

استيعاب مياه الأمطار في أسوان

وفى محافظة أسوان تم إيقاف محطات الري وتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف لاستيعاب المياه الزائدة نتيجة الأمطار الغزيرة، كما نجح سد أبوالريش قبلي بأسوان في حماية قرية أبو الريش من أخطار السيول، كما أسهمت منشآت الحماية التي تم الانتهاء منها مؤخرًا في منطقة وادي عبادي في الحماية من أخطار السيول التدميرية، بالإضافة للإجراءات التي قامت بها الوزارة لتطهير مخر السيل الرئيسي بأسوان ومخر سيل السراج 1 والسراج 2 والرديسية قبلي بمدينة ادفو.