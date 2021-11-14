عقد آخر جلسة تشاور في أبنوب لمناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم عقد آخر جلسة تشاور بمركز أبنوب ضمن جلسات التشاور التي عقدها بجميع مراكز ومدن المحافظة التي بدأت 25 أكتوبر الماضي، بهدف مناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2022 /2023 والخطة متوسطة الأجل 2022/ 2025، وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وجرى عقد جلسة التشاور بمقر مركز شباب أبنوب، بحضور كل من تاج جلال، رئيس مركز ومدينة أبنوب، والمهندس أحمد عمر، منسق ببرنامج التنمية المحلية، والمهندس أحمد صلاح فخري، مدير المشروعات الهندسية والتخطيط بديوان عام محافظة أسيوط، ونفيسة عبدالسلام مسئول، المشاركة المجتمعية، وفتحي عامر، مسئول بناء القدرات بالبرنامج، وشريف دياب، مسئول المتابعة بالبرنامج، وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة، وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم، وعشرات الأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية

إقبال كبير من المواطنين على المشاركة في الجلسة

وشهدت الجلسة إقبالا من المواطنين، واستمرت بضع ساعات متواصلة بعرض تقديمي عن الخطة الاستثمارية ومشروعات الإدارة المحلية ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومشروعات حياة كريمة، وتم خلالها نقاش مفتوح عن تلك المشروعات ومقترحات المواطنين ومتطلباتهم والحلول المقترحة للمشاكل التي تواجههم حتى يتم الوصول إلى التوصيات التي يمكن إدراجها في هذه الخطط.

الجلسات ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

وأوضح المحافظ أن جلسات التشاور التي تم عقدها، تأتي ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وهو برنامج حكومي ممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولي، ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة، ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية، لافتا إلى أن الدولة جادة في تنفيذ المشروعات وتعمل بكل جد على تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة، مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي.

وكانت محافظة أسيوط قد عقدت جلسات تشاور بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بأهمية الإعداد الجيد للمشروعات المنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث تم الإعلان عن مواعيد الجلسات وأماكن عقدها مسبقًا، وشهدت إقبالا من المواطنين لمناقشة ومقترحاتهم واستفساراتهم آرائهم لإدراجها في مشروعات الخطط الاستثمارية للعام المالي 2022 /2023 والخطط متوسطة الأجل 2022/ 2025، وذلك في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، خاصة في ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي بصعيد مصر، وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية ضمن مبادرة حياة كريمة.