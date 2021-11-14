مصر صدرت مليون طن غاز طبيعي خلال 3 أشهر

قال المهندس وائل حامد عبدالمعطي الخبير في الصناعات الغازية بمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، إن إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمي خلال الربع الثالث من عام 2021 بلغت حوالي 91.2 مليون طن، مقارنة بنحو 82.5 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2020، أي بمعدل نمو على أساس سنوي حوالي 10.5%.

منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول

وأضاف عبد المعطي في التقرير الشهري للمنظمة، أن هذا التغير يعد معدل مرتفع ويعطي إشارة واضحة باستمرار تعافي السوق العالمي في الربع الثالث على غرار الربع السابق له الذي حقق نمواً مرتفعاً بلغ نحو 10.8%، ومن ثم مواصلة تعويض الفترات السابقة التي شهدت تراجعاً في حجم الصادرات بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا التي كان لها تداعيات سلبية على النشاط الاقتصادي العالمي.

وأشار إلى أن الدول العربية حافظت على مستويات مرتفعة من صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الثالث من عام 2021، بعد الأداء الاستثنائي الذي حققته خلال الربع الأول والربع الثاني، حيث بلغ إجمالي صادراتها نحو 26.5 مليون طن مقابل 25.7 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2020، بنسبة نمو على أساس سنوي بلغت حوالي %3.2، لكنه أقل من النمو الذي تحقق في الربع الثاني والذي بلغ حوالي 11.1%.

الصناعات الغازية

وأوضح أن هذا المستوى المرتفع من الصادرات جاء رغم التراجع الذي شهدته صادرات دولة قطر، بفضل تنامي الصادرات من دولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الجزائرية، وجمهورية مصر العربية، مع استمرار تشغيل محطات الإسالة في سلطنة عمان بكامل طاقاتها الإنتاجية.

ولفت إلى أن صادرات الدول العربية مجتمعة وقد استحوذت على حصة سـوقية عالمية بلغت قرابة 29.1%، مؤكدًا على حدوث تطور ملحوظ بشكل كبير في صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول العربية.

أكد أن النمو الأكبر في صادرات الغاز الطبيعي المسال في الدول العربية خلال الربع الثالث من عام 2021 من جمهورية مصر العربية التي قامت بتصدير نحو 1 مليون طن، علما بأنه خلال نفس الفترة من العام السابق 2020 بلغت الصادرات نحو 0.1 مليون طن فقط بسبب تهاوي الأسعار الفورية في الأسواق العالمية التي لم تحقق الجدوى الاقتصادية للتصدير، لتحقق بذلك نموًا على أساس سنوي 900%، وهو معدل النمو الأعلى عالمياً خلال الربع الثالث من عام 2021.

وأضاف عبد المعطي في التقرير الشهري لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط إن هذا النمو المستمر في حجم الصادرات يعود إلى إعادة تشغيل مجمع الإسالة في دمياط في شهر فبراير مطلع 2021 والذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 5 مليون طن/السنة، بعد أن كان متوقفا عن التشغيل لنحو 8 سنوات، بجانب استمرار تشغيل مجمع «إدكو» الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 7.2 مليون طن/السنة.

ولفت إلى أن الربع الثالث من عام 2021 شهد تصدير نحو 0.6 مليون طن من مجمع دمياط ليصل إجمالي الصادرات من المجمع منذ معاودة تشغيله في فبراير 2021 إلى قرابة 1.6 مليون طن، والتي استهدفت عدة أسواق في آسيا في مقدمتها الهند، وباكستان، والصين، والباقي تم تصديره إلى إسبانيا وبلجيكا والكويت ومن المتوقع أن تحقق مصر رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي المسال بنهاية عام 2021 بعد استئناف نشاط التصدير بهذه الوتيرة العالية بفضل نمو الإنتاج المحلي بعد تحقيق عدة اكتشافات للغاز والإسراع بتنميتها وفي مقدمتها حقل «ظهر» وحقل «أتول».