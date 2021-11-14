4 أرقام يجب الاتصال بها إذا تعرضت للنصب في البلاك فرايدي

خصص جهاز حماية المستهلك، عدة أرقام الاتصال أمام المواطنين الراغبين في شراء مستلزماتهم خلال تخفيضات «البلاك فرايدي» حال تعرضهم لأي عمليات نصب من قبل المحال التجارية أو المولات التي تعلن عن عروض وهمية في التخفيضات، حيث أكد جهاز حماية المستهلك، على أن جميع أرقام الاتصال تعمل على مدار الـ24 ساعة خدمة للمواطنين في تلقي شكواهم.

وتشمل خدمات جهاز حماية المستهلك للمواطنين، ما بين الخط الساخن للجهاز، وما بين أرقام الاتصال بالهواتف المحمولة التي تعمل طوال اليوم، أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك أو موقعه الإلكتروني، والتي يتيحها الجهاز حاليا لتلقي شكاوى المواطنين خلال عروض البلاك فرايدي حال تعرضهم للنصب.

أرقام الاتصال وتقديم الشكاوى خلال عروض البلاك فرايدي

1- الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي.

2- عن طريق خدمة واتساب 01281661880.

3- من خلال واتساب على الرقم 01577779999.

4- من خلال رقم واتساب للمحافظات 01030000600.

5- يمكن تقديم الشكوى عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك عبر فيس بوك.

6- يمكن تقديم الشكوى أو الاستفسار عن طريق الموقع الإلكتروني للجهاز أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية لجهاز حماية المستهلك.

تخفيضات هائلة من المولات والمحال ضمن عروض البلاك فرايدي

وبسبب ما تعلنه المحال التجارية وكبرى المولات من تخفيضات هائلة تصل في معظم الأحيان إلى 70% من قيمة شراء السلعة الأساسية، فيشهد البلاك فرايدي كل عام إقبال كثيفا من قبل المواطنين من أجل شراء مستلزماتهم بتخفيضات تقل عن السعر الأصلي المعلن طوال العام، باعتبار أن موسم التخفيض الأكبر في العام يكون موسم البلاك فرايدي أو كما يطلق عليه البعض عروض الجمعة البيضاء.

فيما يتزامن موعد البلاك فرايدي للعام الجاري 2021، يوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر، حيث يحل الموعد سنويا يوم 26 نوفمبر من كل عام، إلى أن تخفيضات المحال والمولات تبدأ في الغالب مع بداية شهر نوفمبر وحتى نهايته.