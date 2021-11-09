6 طرق للإبلاغ عن شكاوى تخفيضات البلاك فرايداي.. منها الخط الساخن

ينتظر آلاف المواطنين عروض تخفيضات البلاك فرايداي، التي يتزامن موعدها سنويا في الجمعة الأخيرة من نوفمبر من كل عام، ليكون موعد البلاك فرايداي 2021 هذا العام، هو يوم 26 نوفمبر الحالي.

عروض تنافسية في الجمعة البيضاء

ويتسابق في هذ اليوم الذي يتبقى عليه 17 يوما، مئات المحلات التجارية وكبرى المتاجر العالمية في تقديم عروض تنافسية لشراء مختلف السلع بأسعار مخفضة عن التي يتم تقديمها في العروض الأخرى طوال العام.

وتصل نسب التخفيضات المقدمة في البلاك فرايداي من كل عام أحيانا إلى 70% تخفيض من القيمة الأصلية للشراء، في الجمعة البيضاء فقط أو Black Friday كما يطلق عليه الغالبية العظمي.

فحص شكاوى البلاك فرايداي

وبسبب إقبال ملايين المواطنين على شراء السلع بأسعار مخفضة في البلاك فرايداي، للاستفادة من العروض المقدمة، قد يقابل العديد عدة خلافات مع التجار والبائعين بشأن السعر أو جودة ما يباع من سلع، لذا وفر جهاز حماية المستهلك عدة أرقام هاتفية لاستقبال اتصالات المواطنين وفحص شكواهم من التجار وحلها.

أرقام استقبال شكاوى عروض البلاك فرايداي

وخصص جهاز حماية المستهلك أرقاما لاستقبال شكاوى المواطنين عند الشراء من التجار، كما يلي:

1- الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي.

2- عن طريق خدمة واتساب 01281661880.

3- من خلال واتساب على الرقم 01577779999.

4- من خلال رقم واتساب للمحافظات 1030000600.

5- يمكن تقديم الشكوى عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك عبر فيس بوك.

6- يمكن تقديم الشكوى أو الاستفسار عن طريق الموقع الإلكتروني للجهاز أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية لجهاز حماية المستهلك.

ويتزامن موعد البلاك فرايداي لعام 2021، يوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر أي بعد 17 يوما.