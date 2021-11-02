نصائح حماية المستهلك في البلاك فرايداي 2021.. عشان تستفيد صح من العروض

تصدرت نصائح حماية المستهلك في البلاك فرايداي 2021، محركات البحث الإلكتروني، حيث أصدر جهاز «حماية المستهلك» عددا من الإرشادات الواجب اتباعها خلال فترات التخفيضات والعروض، انطلاقا من الدور الرقابي والتوعوي للجهاز في فترة تخفيضات الجمعة البيضاء، حيث يترقب قطاع عريض من المستهلكين عروض الـ«بلاك فرايداي»، نهاية كل عام، وذلك للتسوق من أكبر المتاجر المشهورة، والحصول على قيمة تخفيض عالية قد تصل إلى 90% في بعض المتاجر، ويكون هذا اليوم مليئا بالاحتفالات والخصومات وزيادة نسبة المبيعات في العديد من المتاجر، بالإضافة إلى تسجيل المزيد من الأرباح والتخلص من المنتجات المتراكمة على مدار العام.

نصائح حماية المستهلك في البلاك فرايداي 2021

وقدم جهاز حماية المستهلك، الواجبات التي يجب اتباعها من قبل المستهلك قبل الشراء، التي جاءت كالتالي:

- جهاز حماية المستهلك يُناشد جموع المستهلكين الالتزام بالحصول علي حقوقهم والتأني أثناء المفاضلة بين السلع والمنتجات والتأكد من جدية العروض والتخفيضات.

- يُهيب الجهاز بجموع «التجار والموردين» ضرورة الالتزام بالقانون وجدية العرض المقدم للمواطن والالتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر شاملا، مع تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في القانون.

- التأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.

- التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.

- الحرص علي طلب فاتورة الشراء حتي في فترة «العروض».

- التأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.

نصائح يجب اتباعها عند الشراء من المواقع الإلكترونية

كما قدم جهاز حماية المستهلك عبر الموقع الرسمي الخاص به، عددا من النصائح الواجب اتباعها عند الشراء من المواقع الإلكترونية، وهي كالتالي:

ـ التجول بين المواقع المختلفة قبل القيام بعملية الشراء، لمقارنة الأسعار والمواصفات الخاصة بالسلعة التي تريد شراءها.

ـ التسوق عبر موقع آمن يحافظ على البيانات وأرقام البطاقة الائتمانية التي تستعملها في الشراء.

ـ قبل إرسال المعلومات الخاصة بك، تأكد من صحة البيانات والأرقام الخاصة بقيمة مشترياتك وتفاصيل بطاقتك الائتمانية.

ـ اقرأ شروط البيع والاسترجاع الخاصة بالموقع قبل الشراء منه.

ـ لا تعط تفاصيل وبيانات بطاقتك الائتمانية عبر البريد الالكتروني أو غرف المحادثة.

ـ راجع الكشف الخاص ببطاقة الائتمان لعمليات الشراء التي تتم عبر شبكة الانترنت وأسماء الشركات التي تمت منها عملية الشراء التي تختلف أحيانا عن اسم موقعها على الانترنت.

ـ استعمل بطاقة ائتمانية واحدة للشراء عبر الانترنت لاكتشاف أي محاولة لاستعمال البطاقة بسهولة، مع مراعاة أن يكون الرصيد في البطاقة الائتمانية يتناسب مع قيمة مشترياتك.

ـ التأكد من مراجعة البيانات الإيضاحية للسلع المعروضة للبيع، وتكلفة النقل والتوصيل للمستهلك.