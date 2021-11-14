أخبار البورصة المصرية.. ارتفاع المؤشرات في الساعات الأولى من التعاملات

استهلت البورصة المصرية الساعات الأولى من جلسة بداية الأسبوع اليوم الأحد 14 نوفمبر الحالي بارتفاع المؤشرات في بداية التعاملات الصباحية.

ارتفاع رأس المال السوقي بمقدار 2.2 مليار جنيه

جاءت أخبار البورصة المصرية في الساعات الأولى من جلسة اليوم بارتفاع المؤشرات بشكل جماعي، كما ارتفع رأس المال السوقي بمقدار 2.2 مليار جنيه مدفوعة بمشتريات المستثمرين الأجانب، مما دفع إلى ارتفاع المؤشرات ليصعد المؤشر الرئيسي للسوق «EGX30» بنحو 0.7% ليصل إلى مستوى 11654 نقطة، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر «EGX30capped» إلى مستوى 13729 نقطة بعدما ارتفع بنسبة 0.81 %.

وواصل أخبار البورصة المصرية الجيدة في ارتفاع المؤشرات ليصل مؤشر «EGX50» إلى نحو 2062 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.69%، بينما ارتفع مؤشر «EGX ESG» بنحو 0.56% ليصل إلى نحو 1826 نقطة علاوة على ارتفاع مؤشر «EGX30-TR» إلى مستوى 4556 نقطة مسجلا ارتفاع قدره 0.53%.

واستمرارًا في أخبار البورصة المصرية الجيدة وارتفاع المؤشرات أيضا ارتفع مؤشر «EWI-EGX70» بنحو 0.43% ليبلغ 2195 نقطة في الوقت الذي وصل فيه المؤشر الأوسع نطاقا «EGX100» ليصل إلى مستوى 3186 نقطة بعد أن حقق ارتفاع قدره 0.41%.

تعديلات جديدة على قوانين البورصة المصرية

كان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وافق على إدخال تعديلات جديدة على القوانين المنظمة لعمل البورصة المصرية الأربعاء الماضي وتضمنت تلك التعديلات إلغاء ضريبة الدمغة على المتعاملين المقيمين، بالإضافة إلى احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة إلى جانب تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين من صدور القانون وتأجيل دفع الضريبة لحين تحقيق عملية البيع النقدية في عمليات مبادلة الأسهم متى كان الطرف المستحوذ مقيداً بالبورصة المصرية.