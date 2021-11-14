طرق الوقاية الإشعاعية تجنبا للآثار الجانبية.. «لو كنت مريض أو طبيب»

آثار جانبية قد يتعرض لها المريض أو حتى الطبيب خلال إجراء الأشعة نتيجة التعرض للإشعاعات التي تخرج من الأجهزة الطبية المخصصة لذلك، وعليه يجب أن يتبع كلاهما عدة إجراءات خلال الفحص بكل أنواع الأشعة المستخدمة في التشخيص والعلاج الطبي للوقاية من المضاعفات التي قد تحدث من منطلق إقلال كمية الإشعاع قدر الإمكان.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها، ترصد تعليمات الوقاية الإشعاعية داخل الأشعة العادية بكل أنواعها للمريض وكذلك طبيب الأشعة، وفقا للدكتور أحمد الشافعي، مستشار الوقاية الإشعاعية بمستشفي دار الفؤاد.

كيفية الوقاية الإشعاعية داخل غرف الأشعة؟

- يجب التخلص من جميع الملابس والإكسسوارات التي تحتوي على معدن كـ«حمالة الصدر» على سبيل المثال.

- ترك جميع أمتعة المريض داخل غرفة بعيدة عن مكان الأشعة ويفضل غلقها لحماية المتعلقات الشخصية.

- تغطى الأعضاء الحساسة للمريض (المبيض - الخصيتين) بالرصاص في أثناء التصوير في حالة عدم تداخلهم في الجزء المراد تصويره.

- ممنوع لمس أو تثبيت المريض في أثناء التصوير بواسطة العاملين بالقسم حيث يسند ذلك إلى فرد من أهل المريض.

- استخدام أصغر حقل ممكن لتصوير المريض.

- استخدام أكبر مسافة ممكنة بين بؤرة الأشعة وجسم المريض.

- يجب أن يبتعد الطبيب عن منبع الأشعة قدر الإمكان بالوقوف خلف حاجز واق من الرصاص (1 مم) لامتصاص الأشعة المتناثرة، ويمكن للطبيب مراقبة المريض عبر نافذة مؤلفة من الزجاج المخلوط بالرصاص.

- ممنوع تصوير السيدات الحوامل أو المنتظرات حمل إلا في حالة الضرورة القصوى.

- يجب ارتداء جهاز قياس التعرض للأشعة الشخصي قبل بدء العمل.

- لا داع لتواجد أي فرد داخل غرفة التصوير غير القائمين بالعمل.

- السيدات الحوامل العاملات في مجال الأشعة يعرض أمرهنّ على مستشار الوقاية الإشعاعية.

حالات الوفاة

- ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإنه لم يحصل حتى الآن أي ضرر ولا وفاة نتيجة التعرض للأشعة السينية.