لو شاكك في كورونا.. سعر الأشعة المقطعية على الصدر بالمراكز المختلفة

مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وتحذيرات وزارة الصحة المستمرة للالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية للفيروس، أصبح لزاما على من يشعر بأي من أعراضه عزل نفسه بالمنزل، وعمل الفحوصات الازمة للتأكد من وجود الفيروس أو عدمه، ودرجة الإصابة التي يتحدد على أساسها تناول الأدوية والعزل بالمنزل، أو الحجز في المستشفى.

ومن أبرز هذه الفحوصات، الأشعة المقطعية على الصدر، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي متوسط أسعارها بمراكز الأشعة:

سعر الأشعة المقطعية على الصدر في مركز كايرو سكان

جاء سعر الأشعة المقطعية على الصدر في مركز كايرو سكان بـ1320 جنيها.

سعر الأشعة المقطعية على الصدر في مركز النيل للأشعة

سعر الأشعة المقطعية على الصدر في مركز النيل للأشعة هو 1650 جنيها.

سعر الأشعة المقطعية على الصدر في مركز مصر للأشعة

جاء سعر الأشعة المقطعية على الصدر في مركز مصر للآشعة بـ1150 جنيها.

سعر الأشعة المقطعية على الصدر في مركز ألفا سكان

سعر الأشعة المقطعية على الصدر في مركز ألفا سكان هو 1350 جنيها.

سعر الآشعة المقطعية على الصدر في مركز ميجا سكان

جاء سعر الأشعة المقطعية على الصدر في مركز ميجا سكان بـ1100 جنيها.

أسعار تحليل PCR في المعامل الطبية

وتراوح سعر تحليل PCR الذي يؤكد الإصابة من كورونا أو عدمها بين 1100 حتى 2200 جنيه، وذلك باختلاف المعمل، والتحليل معتمد من وزارة الصحة أم لا.

يُذكر أن وجيدة أنور، الأستاذ بكلية الطب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي، قالت في تصريح سابق لـ«الوطن»، إن هناك فحوصات يجب أن يجريها مريض كورونا، للتأكد من الشفاء، وهي صورة الدم، ومخزون الحديد في الجسم «الفيرتين»، و«بي سي آر»، والأشعة المقطعية على الصدر.