بدأ عرض الحلقة الأولى من حكاية ويبقي الأثر من مسلسل إلا أنا أمس السبت على قناة dmc، والتي تجسد بطولتها الفنانة نجلاء بدر والفنان مصطفى درويش.

أحداث الحلقة الأولى من حكاية ويبقى الآثر

شهدت أحداث الحلقة الأولى من حكاية «ويبقى الآثر» من مسلسل «إلا أنا» ​وفاة زوج الفنانة نجلاء بدر، وفي مشهد مؤثر، وضع نجله «إياد» صورة والده بجواره في السرير وحضنها من أجل الاطمئنان.

</iframe</p> <p>كما شهدت <a href="https://www.elwatannews.com/news/details/5773060" target="_blank" rel="noopener">أحداث الحلقة</a> تدخل حماها والد زوجها في حياتها بشكل كبير، وقرر أن يشتري لهم كل شيء، وبدأت نجلاء بدر في الانزعاج من تصرفاته.</p> <p><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdmctv%2Fvideos%2F666619714724497%2F&show_text=false&width=560&t=0" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true">

موعد عرض الحلقة الثانية من حكاية ويبقي الأثر من مسلسل إلا أنا والقنوات الناقلة

الحلقة الثانية ستكون مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساء، وستعرض على شاشة قناة dmc، أما عن مواعيد الإعادة فستكون في تمام الساعة الثالثة فجرا، وعن موعد الإعادة الثانية فستكون في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهر اليوم التالي الأحد المقبل.

يذكر أن حكاية ويبقي الأثر من مسلسل إلا أنا هي بطولة مصطفى درويش ونجلاء بدر ومحمد التاجي وإيناس كامل ورانيا منصور وعدد من الفنانين وهى من تأليف أماني التونسي وإخراج أحمد يسرى.

فكرة المسلسل

وتدور فكرة حكاية ويبقي الأثر حول فقدان أشخاص من حياتنا ومدى تأثير هذا الأمر على النفسية.