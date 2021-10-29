نجلاء بدر: فستاني بيتباع في كل المحلات.. ومستعدة ارتديه مرة أخرى

تحدثت الفنانة نجلاء بدر باستفاضة عن فستانها المثير للجدل الذى ظهرت به ضمن فعاليات مهرجان الجونة في موسمه الأخير، والذى أصبح تريند لفترة كبيرة.

نجلاء بدر: الفستان معمول على عين حورس

أوضحت نجلاء بدر خلال استضافتها فى إذاعة «نجوم إف إم»، قائلة «الموضوع تحول لتريند وحديث الشارع، ولو لم نتكلم فيه سيكون بالتأكيد الأمر غريبا، ما زلت أقول إن الفستان عادي، والناس فاكرة كنت أني لازقة المثلث الهرمي، ولكن هو كان معمول من المصممة بهدف أنه عين حورس، وهي دارسة وليست هاوية ولا تفصل فستانا، ولكن تعمل خطا له فكر، فيه فيليه لا تقرأه الكاميرا، والفكرة جاءت من طريقة رؤية الناس للفستان وجسد المرأة، وفيه فساتين في حياتنا وتظهر في الدراما والسينما أكثر إثارة مما ارتديته بكثير».

نجلاء بدر: مستعدة ارتدي الفستان مرة أخرى

وأضافت نجلاء بدر: «المهرجان لا يخاطب فئة أو منطقة ما، ولكن نخاطب دولا أخرى، وطول عمر الريد كاربت كأنه عرض أزياء ترتدي أزياء لشركات معينة وتنافس عليه، وأنا لا أعرض الفستان لكي تشتريه ولا يخصك كمتفرج، في النهاية نقيم أنفسنا على مستوى رؤية المهرجان، والأفلام التي عرضت في المهرجان ليست تجارية، وبالتالي الفستان لن يخاطب الفئات كلها، والفستان انتشر في كل المحال وتحول إلى موضة ولكن مع ذلك فهو لا يناسب كل الناس، ولو عاد بي الزمن سأرتديه مرة ثانية، واخترت الفستان عشان هو حلو وقطعة فنية وهو مختلف والاختلاف يثير الجدل».

يذكر أن آخر أعمال نجلاء بدر مسلسل «بين السما والأرض»، خلال الموسم الرمضاني للعام الحالي 2021، سيناريو وحوار إسلام حافظ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ.