نجلاء بدر لمنتقديها: «الحياة بتمشي لأنها موقفتش لما أبويا وأمي ماتوا»

تصدرت الفنانة نجلاء بدر تريند محرك البحث «جوجل» للمرة الثانية بعد حديثها عن فستانها المثير للجدل الذي ظهرت به في أحد المهرجانات السينمائية مع الإعلامية إنجي علي، في برنامجها «أسرار النجوم» المذاع علي إذاعة «نجوم إف إم».

وعلقت نجلاء بدر على فستانها المثير للجدل قائلة: «الموضوع اتحول لتريند وحديث الشارع والناس كلها كانت بتتكلم عنه، ولو متكلمناش فيه هيكون الأمر غريب، ولسه عند رأيي أن الفستان عادي، والناس فاكرة كنت أني لازقة المثلث الهرمي، ولكن هو كان معمول من المصممة بهدف أنه عين حورس، وهي دارسة مش هاوية».

وأضافت نجلاء بدر: «فيه فيليه الكاميرا مش بتجيبه، والفكرة جت من طريقة رؤية الناس للفستان وجسم المرأة، وفيه فساتين في حياتنا وموجودة في الدراما والسينما أكثر إثارة من الفستان اللي لبسته».

نجلاء بدر ترد على الانتقادات

وتعرضت نجلاء بدر للانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد هذه التصريحات، إلا أنها أكدت لـ «الوطن»، إنها لا تنظر إلى من انتقدوها، ولا تركز في مثل هذه الأمور، لأنها لا تعطي لـ «السوشيال ميديا» سوى ساعة واحدة فقط من يومها، وتضع كامل تركيزها على أعمالها الفنية، بحسب قولها.

وتابعت: «لا أركز ولا أهتم بالآراء السلبية، لأن الحياة لا تقف على أحد»، «الحياة موقفتش لما أبويا وأمي ماتوا».

أما عن قيامها بحظر العديد من متابعيها، فأوضحت أنها تلجأ لهذه التصرف حال تجاوزهم، ولكنها لا تتبعه بشكل دائم.

حقيقة تعمد نجلاء بدر تصدر الترند

وبسؤالها عن تعمدها تصدر «التريند» بشأن هذا الفستان، فقالت إن هذا الأمر ليس متعمداً منها، مضيفة: «ركوب الترند طلع سهل أوي، بس أنا بحب أطلع ترند أكتر بشغلي وأعمالي، لأني لو عاوزة أطلع ترند هصور نفسي ليل نهار علشان أطلع ترند، بس أنا مش كده، أنا مركزة في شغلي وحياتي».