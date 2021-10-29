نجلاء بدر عن ظهور زوجها بالجونة: «قالي لو مش هقدر أدافع عنك مبقاش راجل»

أكدت الفنانة نجلاء بدر، أن زوجها محمد عفيفي يدعمها باستمرار، مشيرة إلى أن الزواج به كان أصعب قرار اتخذته في حياتها، لأنها عاشت 8 سنوات وحيدة، مؤكدة أنه أفضل اختيار في حياتها.

دعم زوجها في مهرجان الجونة

وأضافت «بدر»، خلال حوارها مع الإعلامية إنجي علي، ببرنامج «أسرار النجوم» المذاع عبر راديو «نجوم fm»: «البعض اعتقد أن زوجي لن يظهر معي في مهرجان الجونة، لكنه أصر يكون موجود جنبي، وقالي لو مش هقدر أدافع عنك يبقى أنا مش راجل».

ثقة متبادلة كبيرة

وتابعت، أن هناك مساحة كبيرة في الثقة المتبادلة بينهما، لذلك فقد قرر دعمها رغم أنها ارتدت فستانا جريئا في مهرجان الجونة: «في واحد ممكن يقول مش هنزل مراتي لابسة كده، لكن يعجبني الراجل اللي يقول البسي اللي انتي عايزاه وأنا كفيل إني هحميكي، ممكن يتقال متعمليش كده عشان هو مش هيقدر يحميكِ، لكن هو قالي اعملي اللي انتي عاوزاه في وجودي لأني أنا هحميكي، وفي رجالة تقول متعمليش كده وفي الآخر الست تعمل برضه».

وسألتها الإعلامية إنجي علي، عن أفدح خطأ ارتكبته في حياتها، لترد قائلة: «مش قادرة أقول إني اتخذت قرار غلط في حياتي، في حاجات ممكن أقول إني عملتها غلط لكن بعد ما أعيش فترة بلاقي إن ده نصيبه وجالي لحد عندي وعيشته».

وأكدت أنها راضية دائما حتى إذا تعرضت لخطب ما: «أنا عندي رضا ودايما بخاف أطلب من ربنا حاجة تطلع وحشة، فدايما أقول يا رب اعمل اللي فيه الخير».