خطوات معرفة فاتورة التليفون المنزلي بالرقم من «المصرية للاتصالات»

يبحث كثير من المواطنين عن فاتورة التليفون الأرضي، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، بشكل مستمر، التي يجب دفعها منتصف الشهر، سواء كان العميل مشتركا في النظام الشهري أو نظام الـ3 أشهر، حيث يهتم بها عدد كبير من المواطنين، لارتباطها الوثيق بالإنترنت المنزلي، فعندما تنقطع خدمة الخط الأرضي بسبب عدم دفع الفاتورة تنقطع خدمة الإنترنت، ولا يستطيع العميل الاستفادة بالباقة الخاصة به إلا إذا دفع فاتورة التليفون الأرضي.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات معرفة فاتورة التليفون المنزلي بالرقم.

المصرية للاتصالات.. خطوات معرفة فاتورة التليفون المنزلي بالرقم

- يقوم المواطن الراغب في دفع فاتورة التليفون الأرضي، بالدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط.

- يقوم العميل بكتابة البيانات المطلوبة، التي تشمل «إدخال كود المنطقة، رقم التليفون الأرضي الخاص بالخط الأرضي».

- ويضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن قيمة الفاتورة «أظهر الفواتير»، لتظهر على الفور قيمة الفواتير المطلوب دفعها من العميل.

- الضغط على «اختر للسداد» ثم كلمة «ادفع» أعلى الشاشة.

- وفي حالة رغبة العميل في سداد الفاتورة المطلوبة، تظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، فيتم إضافة البريد الإلكتروني، والنقر على «سدد».

- ثم يقوم العميل باختيار طريقة الدفع الأفضل للعميل، سواء بـ«الفيزا أو الماستر كارد».

كما يمكن للعميل أن يقوم بالاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال بالرقم المختصر 19777 وإدخال رقم التليفون وسيتم الرد بقيمة الفاتورة.

عقوبة تأخير سداد فاتورة التليفون الأرضي

تفرض الشركة غرامة تأخير المشتركين، بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر «بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية»، إذ تمنح المصرية للاتصالات لعملائها مهلة شهر لسداد الفاتورة من وقت البدء وذلك حتى أسبوعين.

وحال عدم السداد خلال هذه الفترة تتحول خدمة التليفون الأرضي إلى الاستقبال فقط، وبعد مرور شهر آخر ولم يسدد العميل الفاتورة ترفع الخدمة عنه بشكل مؤقت لحين الدفع.

منافذ دفع فاتورة التليفون الأرضي

- «مصاري».

- «خدماتي».

- مكاتب البريد المصري.

- «سداد»، «أمان»، أو وحدات البيع المتنقلة.

- منافذ وفروع WE المختلفة.

- «فوري».

- تطبيق WE Pay.