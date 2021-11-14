حنين حسام تدخل في نوبة بكاء خلال جلسة محاكمتها بقضية الاتجار بالبشر (صور)

دخلت حنين حسام، في نوبة من البكاء عقب بدء جلسة محاكمتها أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بتهمة الاتجار في البشر، حيث ظهرت حنين حسام داخل قفص الاتهام مرتدية عباءة بيضاء وطرحة على الرأس، واتضح عليها علامات الوزن الزائد.

ضبط حنين حسام

وتمكن رجال الشرطة من ضبط حنين حسام داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة بنها التابعة لمحافظة القليوبية، لهروبها بعد صدور حكم بسجنها 10 سنوات، وعقب ضبطها جرى اقتيادها إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإعادة محاكمتها بقضية الاتجار في البشر، حيث جرى إيداعها سجن النساء في القناطر الخيرية مع مودة الأدهم، المتهمة بنفس القضية، والصادر ضدها حكم بالسجن 6 سنوات.

نوبة من البكاء

نوبة من البكاء انتابت حنين حسام المعروفة إعلاميًَا بـ«فتاة تيك توك»، عقب إيداعها سجن القناطر الخيرية، وظلت تردد «مستقبلي ضاع».

اتهامات حنين حسام

ووجّهت جهات التحقيق، عدة اتهامات لحنين حسام، منها إنشاء واستخدام مواقع وحسابات خاصة لارتكاب وتسهيل ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بتحريض الفتيات على العمل في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، للحصول من ورائهن على منافع مادية استغلالًا لحاجة المجني عليهن للمال.

10 سنوات سجن

يذكر أنّ محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا لحنين حسام المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة التيك توك» بتهمة الاتجار في البشر، لاستغلال الفتيات صغار السن، وتحريضهن على الفسق مقابل حصولهم على مبالغ مالية كبيرة.