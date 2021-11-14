"التعليم" تعلن جدول مواعيد عرض البرامج التعليمية للمناهج المدرسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول مواعيد عرض البرامج التعليمية للمناهج المدرسية على قناة «مدرستنا»، من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي، بداية من 14 نوفمبر حتى 20 من نفس الشهر.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم بث البرامح التعليمية للمناهج الدراسية على قناة مدرستنا على تردد 12303 أفقي معدل ترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

مواعيد عرض البرامج التعليمية للمناهج المدرسية

جدول البرامج التعليمية للمناهج المدرسية على قناة مدرستنا، من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي وهي كالتالي :-

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب المدارس في مصر لديهم مصادر التعلم التي وفرتها الوزارة لجميع الطلاب بشكل مجاني، لتكون معينًا لهم في استيعاب المنهج للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وأن هناك عددًا من المنصات التعليمية التي توفر للطلاب مصادر تعلم إضافية لكل من الطالب والمعلم وولي الأمر.

المنصات التعليمية لجميع المراحل الدراسية

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن تشغيل وتحميل المواد الدراسية لكل مرحلة دراسية من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية من خلال المنصة التعليمية.

منصة البث المباشر.

- المكتبة الرقمية - EKB Study.

- حصص مصر التعليمية.

- منصة التعليم المصري.

- منصة التعليم الإلكتروني.

- منصة الدروس الافتراضية تطبيق teams.

- منصة الدروس الافتراضية المسجلة.

مناهج الصف الرابع الابتدائي 2021-2022

يتضمن منهج الصف الرابع الابتدائي الجديد للعام الدراسي الحالي 2021-2022 المواد الآتية:

- مادة الدراسات الاجتماعية.

- مادة الرياضيات.

- مادة اللغة العربية.

- مادة العلوم.

- مادة اللغة الإنجليزية «Connect».

- مادة التربية الموسيقية.

- أنشطة التوكاتسو.

- مادة المهارات المهنية.

- مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- مادة التربية البدنية والصحية.

- مادة القيم واحترام الآخر.

- مادة التربية الدينية «الإسلامية أو المسيحية».

- مادة التربية الفنية.

- مادة اللغة الإنجليزية «Connect Plus» للمدارس الرسمية والخاصة التي تدرس باللغة الإنجليزية.