محافظ المنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقي لقاح كورونا ومستشفى الحميات

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عددا من المراكز المخصصة لتلقي لقاح فيروس كورونا، ومستشفى الحميات بمدينة المنيا، لمتابعة سير العمل بمراكز تلقي اللقاح والاطمئنان على الحالة العامة داخل المستشفيات من توافر الأطقم الطبية والتمريض، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية، وذلك بحضور الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا.

شملت جولة المحافظ، تفقد المركز الثابت والمخصص لتلقي لقاح كورونا بالمسرح الروماني بمدينة المنيا، وكذلك المركز الملحق بمستشفى الحميات.

منع دخول الموظفين غير متلقي اللقاح لمقار عملهم غدا

أكد المحافظ، أنه بناء على التعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، فقد تقرر بدءا من غدا الاثنين الموافق 15 نوفمبر الجاري، عدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق لقاح فيروس كورونا إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته، إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، وذلك حفاظا على سلامة الفرد والمجتمع وفى ظل توافر اللقاحات بجميع مراكز المحافظة.

وشدد المحافظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد وتنظيم دخول المواطنين.

المحافظ يطالب بحسن معاملة المرضى بالمستشفيات

وشملت جولة المحافظ المرور على مستشفى حميات المنيا ، حيث تابع المحافظ أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بالمستشفى، كما تابع سير العمل بوحدة الكلي والصيدلية والمطبخ ، ووجه بتلافي عدد من الملاحظات، حيث التقى خلال الجولة بعدد من المرضى، ووجه وكيل وزارة الصحة بحل جميع المشاكل وحسن التعامل مع المواطنين.

وجه المحافظ، الشكر للفرق الطبية بجميع المستشفيات وكذلك القائمة على العمل في مراكز تلقى اللقاح، لما يبذلونه من جهد وعمل دؤوب.

ناشد المحافظ المواطنين الذين لم يحصلوا على اللقاح، بسرعة التوجه لأقرب مركز لتلقي اللقاح، حرصا على صحتهم، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت وحدات متنقلة وفرق بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن المحافظة، تضم 26 مركز لقاح ثابت، و40 فريق طبي متحرك، و6 مراكز خاصة بالمسافرين، بالإضافة إلى 18 مركز شباب على مستوى المحافظة، وتم إضافة نقاط لتلقي اللقاح بمحطة السكة الحديد والعيادات الخارجية بمستشفيات المحافظة، وذلك حتى يتسنى للمواطنين الحصول على اللقاح بيسر وسهولة.