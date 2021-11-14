حنين حسام تبكي داخل قفص الاتهام بعد مشاهدة والدتها: «اتكلمي.. صوتك وحشني»

قبل بدء أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة حنين حسام المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة التيك توك» بشأن الحكم الصادر غيابيًا ضدها في وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات دخلت حنين حسام في نوبة من البكاء بمجرد مشاهدة والدتها داخل المحكمة، ووجهت لوالدتها حديثها قائلة: «اتكلمي صوتك وحشني»، كما ظهرت مرتدية عباءة بيضاء اللون وحجاب وكان يتضح عليها الوزن الزائد.

ضبط حنين حسام

وتمكّنت مأمورية أمنية بالتنسيق مع مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية من ضبط حنين حسام في أثناء اختبائها داخل إحدى الشقق السكنية الموجودة بمنطقة بنها التابعة لمحافظة القليوبية لهروبها بعد صدور حكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات، وعقب قيام رجال الشرطة بضبطها تم اقتيادها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وإعادة محاكمتها بقضية الإتجار في البشر.

نوبة بكاء داخل سجن القناطر

وتمّ اقتيادها إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية وإيداعها مع مودة الأدهم المتهمة معها بنفس القضية والصادر ضدها حكم بالسجن 6 سنوات، وعقب إيداعها السجن دخلت حنين حسام المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة التيك توك» في نوبة من البكاء المستمر وهي تردد جملة «مستقبلي ضاع».

اتهامات

أما عن الاتهامات التي وجهتها جهات التحقيق إلى حنين حسام، فهي استخدام مواقع وحسابات خاصة لارتكاب جريمة الاتجار في البشر وذلك عن طريق استخدام فتيات في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائهن على منافع مادية استغلالًا لحاجة المجني عليهن للمال ووعدها لهنّ بإعطائهنّ مبالغ مالية.

10 سنوات سجن

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس خلال وقت سابق بالسجن المشدد غيابيًا على فتاة التيك توك حنين حسام لمدة 10 سنوات لاتهامها بالاتجار في البشر، لاستغلال الفتيات صغار السن، وتحريضهم على الفسق مقابل حصولهم على مبالغ مالية كبيرة.