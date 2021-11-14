محامي خادمة نادية الجندي بعد سجنها عامين: سنقدم استئنافا للحصول على البراءة

حصلت خادمة الفنانة نادية الجندي، المتهمة بسرقة مصوغاتها، على حكم بالسجن لمدة عامين، بينما جرى تبرئة زوجها من نفس التهمة، خلال الجلسة التي عقدت منذ قليل، في محكمة الجنح بشمال الجيزة.

وقال محمد جودة، محامي المتهمة، الخادمة السابقة للفنانة نادية الجندي، إنه يثق في نزاهة القضاء وسيقدم استئنافًا للحصول على البراءة.

الخادمة تركت العمل منذ مارس الماضي

وأكد المحامي، خلال دفاعه، أن الخادمة التي تدعى «زينب» تركت العمل في فيلا الفنانة نادية الجندي منذ تاريخ 31 مارس 2021، بينما اتهمتها الأخيرة بسرقة 3 خواتم ألماس في شهر سبتمبر الماضي، مضيفًا: «لم تقدم الفنانة نادية الجندي خلال التحقيقات ما يثبت صحة اتهامها أو ما يفيد بامتلاكها للخواتم المسروقة من فواتير شراء أو أي مستند، وكانت مجرد اتهامات مرسلة».

المحامي: نادية الجندي لم تقدم دليلًا على السرقة

وقال، إن الجريمة التي تم توجيهها لموكلته هي اختلاس مال مملوك للغير بنية تملكه ولكن لم يكن هناك إسناد ملكية من المجني عليها الفنانة نادية الجندي: «البنت لم يتم ضبطها متلبسة بالسرقة، ومفيش في حوزتها أي خواتم أو أي حاجة أو في مسكنها، وبالتالي الحاجة المسروقة مش موجودة عند المتهمة».

وأشار «جودة»، إلى أن ثاني دليل قدمه للدفاع عن المتهمة، لإثبات براءتها تناقض أقوال المجني عليها الفنانة نادية الجندي، متابعًا: «قالت في أول اتهام خالص إنه مسروق منها 3 خواتم ألماس وبعد كده قالت خاتمين، ولما جه اتعرض عليها مصوغات الجوهرجي قالت إن الخاتمين بنفس القيمة وبنفس المواصفات لما فض الأحراز طلعوا خاتمين دهب وفيهم فصوص ألماس، وذكرت أنهم ألماس وبعدين قالت خاتم ألماس دهب أبيض، وخاتم ألماس دهب أصفر، هل هما خاتمين ألماس أم دهب؟ الجزئية دي فيها لبس».