المتهمة بسرقة الفنانة نادية الجندي: بعت الخاتمين الألماس بـ20 ألف جنيه

تقدمت الفنانة نادية الجندي في شهر أغسطس الماضي، ببلاغ عن سرقة بعض من مصوغاتها «خاتمين ألماس» أثناء مراجعتها مجوهراتها، وتبين لها عدم وجود الخاتمين، وبحثت عنهما في كل مكان ولم تجدهما، وحامت الشكوك حول الخادمتين اللتين كانتا تعملان لديها، إحداهما أجنبية والأخرى مصرية، والتي طلبت منها أن تترك العمل بشكل مفاجئ.

القبض على المتهمة وزوجها

بسؤال الخادمة الأجنبية، أنكرت ارتكاب عملية سرقة المجوهرات وعند تفتيش محتوياتها في غرفتها لم تعثر عليهما، فتأكدت أن الخادمة المصرية هي من سرقتها، خاصة أنها تركت منزلها في القاهرة وتوجهت إلى محافظة الإسكندرية، وخلال شهر أكتوبر الماضي ألقي القبض على المتهمة وزوجها بعد استصدار إذن من النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات التي تمت مع الفنانة نادية الجندي، برئاسة المستشار محمد خالد شوقي، أمام النيابة العامة، عن أنها لا توجد بينها وبين الخادمة أي عداوات لتسرقها، «معرفش هيا ليه عملت كدة مع أن مفيش بينا أي حاجة أو عداوة وكانت بتشتغل عندي وأي حاجة عاوزاها كنت بعملها لها».

وأدلت الخادمة المتهمة باعترافات تفصيلية عن الواقعة وكيف أتمت عملية السرقة بمساعدة زوجها والتخطيط لذلك منذ فترة.

الخادمة تترك العمل بعد السرقة

وقالت الخادمة المتهمة، إنها اتفقت مع زوجها على سرقة مجوهرات من الفنانة نادية الجندي وباعتها بعد السرقة بفترة قليلة، بمبلغ مالي 10 آلاف جنيه لكل خاتم، وأنها كانت تخطط لهذه السرقة مع زوجها منذ فترة، بالإضافة إلى أنها كانت تعمل لدي «الجندي» منذ فصل الشتاء الماضي وتركتها في شهر أغسطس بعد إتمام عملية السرقة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة العاجلة، بعد أن وجهت لهما تهمة سرقة مجوهرات الفنانة نادية الجندي.

تعود الواقعة إلى تلقي الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الفنانة نادية الجندي مفاده تعرض فيلتها واتهمت خادمتها بسرقة مصوغات ذهبية وماسية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ.