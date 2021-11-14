السجن عامين لـ خادمة نادية الجندي وبراءة زوجها

انتهت منذ قليل، جلسة محاكمة خادمة الفنانة نادية الجندي، وزوجها، بمحكمة الجنح شمال الجيزة، والمتهمان بسرقة مصوغات الأخيرة من فيلتها، على طريق المنصورية التابعة لمحافظة الجيزة.

حبس خادمة نادية الجندي عام

وحصلت المتهمة على عقوبة الحبس لمدة سنتين وفقًا لتصريح محمد جودة، محامي المتهمة لـ«الوطن»، مؤكدًا أنه موكلته ستحصل على البراءة في الاستئناف الذي سيقيمه، لافتًا إلى حصول زوج المتهمة على البراءة من التهم المنسوبة إليه.

وكانت قد تقدمت الفنانة نادية الجندي ببلاغ لقسم شركة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، تتهم فيه خادمتها التي تدعى «زينب» وزوجها بسرقة مصوغاتها من داخل فيلاتها، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق في واقعة السرقة.

وكان قد تبين صحة البلاغ المقدم من الفنانة نادية الجندي، وأجريت التحريات التي أكدت أن الشابة المتهمة كانت تعمل خادمة لدى الفنانة نادية الجندي.

فريق بحثي لكشف ملابسات سرقة فيلا نادية الجندي

وتم تشكيل فريق بحثي تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، لكشف ملابسات الواقعة، بعد أن أكدت الفنانة نادية الجندي اختفاء مصوغاتها من داخل فيلتها تحديدًا سرقة خاتمين ألماظ، واتهمت الخادمة وزوجها وحصلت المتهمة الأولى منذ قليل على حكم حبس عامين بينما حصل المتهم الثاني زوجها على البراءة.

وذكر محمد جودة محامي المتهمة في تصريح خاص لـ«الوطن» في وقت سابق، أن المتهمة تركت العمل في فيلا الفنانة نادية الجندي قبل 6 أشهر من اتهامها بسرقة مصوغاتها، وفوجئت باتهامها بسرقة خاتمين ألماظ بمساعدة زوجها، وألقت قوات الأمن القبض عليهما، وتم إحالتهما للنيابة العامة حتى تم تحديد جلسة محاكمتها، وحصلت اليوم المتهمة على حكم عامين حبس بينما حصل زوجها على البراءة، متمنيًا أن تحصل موكلته على البراءة في جلسة الاستئناف على الحكم.