تفاصيل حادث كوبري بني سويف: وفاة طالب وطالبة وإصابة 3 آخرين (فيديو)

لقي طالب وطالبة مصرعهما، مساء أمس السبت، في حادث تصادم سيارة ملاكي بهما أعلى كوبري النيل العلوي بمدينة بني سويف، ما تسبب في سقوطهما أسفل الكوبري، ونُقلت الجثتان إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، كما أصيب في نفس الحادث 3 أشخاص وتلقوا الإسعافات الأولية وغادروا المستشفى من قسم الاستقبال.

وفاة طالبين في حادث كوبري بني سويف

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث مروري بكوبري النيل العلوي القديم بمدينة بني سويف، الذي وجه بسرعة نقل المصابين والوفيات إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث.

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أسماء ضحايا حادث كوبري النيل ببني سويف

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي كلا من «أمنية. م. أ»، طالبة بكلية علوم طبية، مقيمة الدقهلية، 19 سنة، مصابة غيبوبة، وتوفيت بعد دقائق من وصولها للمستشفى، وجثة طالب يدعى «أحمد. ص. م» 19 سنة، مقيم محافظة الدقهلية، بالإضافة إلى 3 مصابين في ذات الحادث وجرى اسعافهم وخروجهم من قسم الاستقبال.

وقدمت جامعة بني سويف العزاء في طالب بكلية الأسنان، وطالبة بكلية العلوم الطبية، على اثر وفاتهما في حادث مروري مساء امس اثر اصطدام سيارة ملاكي بهما اعلى كوبري النيل العلوي بمدينة بني سويف، وسقوطهما اسفل الكوبري.

رئيس جامعة بني سويف ينعي المتوفيان

ونعى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الطالب والطالبة عبر صفحة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك متقدمًا بخالص العزاء والمواساة لأسرتيهما، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويدخلهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما وذويهم الصبر والسلوان.

وحُرر محضر بالحادث وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وندب المهندس الفني بالمرور لبيان سبب الحادث، كما أمرت بالتحفظ على السيارة الملاكي المتسببة في الحادث.