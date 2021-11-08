أسماء مصابي حادث تصادم «ميكروباص ونقل» بـ«زراعي بني سويف»

نقلت سيارت الاسعاف التابعة لمرفق بني سويف، 7 مصابين في حادث تصادم سيارة «ميكروباص»/ بأخرى نقل بالطريق الزراعي «بني سويف - ناصر»، قرب قرية شريف باشا، والذي وقع صباح اليوم الإثنين، إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نقل

كان اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى نقل بالطريق الزراعي «بني سويف - ناصر»، قرب قرية شريف باشا، فوجه بسرعة إخطار مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتوجيه رجال المرور لرفع أثار الحادث.

أسماء المصابين في حادث زراعي بني سويف

وتبين أن المصابين في الحادث هم: «توابة أحمد حسن، 50 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساقين، نورا رمضان أبوالوفا، 19 سنة، مصابة با شتباه كسر بالساق الأيسر، أسماء أحمد علي، 20 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيسر، إحلام رمضان جودة، 30 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيمن، مينا انطون محروس، 31 سنة، سائق، مصاباً باشتباه كسر بالحوض وكدمات وسحجات بالجسم، فادي عماد ميخائيل، 22 سنة، عامل مصاباً باشتباه كسر بالساق الأيمن، إسراء عبدالحميد عبدالفتاح، 29 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمني، حسن علي حسن، 29 سنة، عامل، مصاباً باشتباه كسر بالساق الأيمن»، وجميعهم مقيمون بمركز ناصر.

6 سيارات اسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة بني سويف بـ6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، ونُقل المصابون إلى قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم تحت إشراف الدكتور صلاح جودة مدير عام المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.