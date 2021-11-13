مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث مروري أعلى كوبري النيل ببني سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون، منذ قليل، في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية أعلى كوبري النيل العلوي بمدينة بني سويف، وسقوط اثنين منهم من أعلى الكوبري وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، والمصابين إلى طوارئ المستشفى ذاتها، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

مديرية أمن بني سويف تتلقى بلاغًا بحادث أعلى كوبري النيل

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث مروري بكوبري النيل العلوي القديم بمدينة بني سويف، الذي وجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث.

أسماء المصابين في حادث كوبري النيل ببني سويف

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي كلا من: نبيلة عبد العظيم علي، 63 سنة، مقيمة شرق النيل ببني سويف، مصابة اشتباه كسر بالعمود الفقري، وجمال سلامة جودة، 65 سنة، مقيم الحميات بمدينة بني سويف، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، ووليد عادل شحاتة، مقيم حي الجزيرة المرتفعة بمدينة بني سويف، مصاب كدمات متفرقة بالجسم، 35 سنة، و «أمنية. م. أ»، طالبة بكلية علوم طبية، مقيمة الدقهلية، 19 سنة، مصابة غيبوبة.

كما استقبلت مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي جثة طالب يدعى «أحمد. ص. م» 19 سنة، مقيم محافظة الدقهلية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالحادث وإحالته للنيابة العامة.