حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 15-11-2021 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة الموقعة غدا على مدن ومحافظات مصر، متوقعة أن تشهد بعض المناطق بفي البلاد، سقوط أمطار خفيفة، فضلا عن انتشار الشبورة المائية في الصباح، مناشدة المواطنين بمتابعة حالة الطقس والأرصاد على مدار الساعة، من خلال البيانات والتحديثات التي تصدرها الهيئة لحظة بلحظة، في ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الأرصاد في بيانها الصادر منذ قليل، أنّ الطقس غدا الإثنين يكون معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، أثناء النهار، ويكون الطقس ليلا يكون لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على الأنحاء.

أمطار خفيفة

وأضافت الهيئة: أن هناك احتمالية لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، بفرص سقوط تصل إلى 30% تقريباً.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، ووسط سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأخيرا بالنسبة لحالة البحر المتوسط يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 : 1.75 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 : 1.75 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 26 17

الإسكندرية 26 18

وادي النطرون 25 18

طنطا 26 17

شبين الكوم 26 17

دمنهور 25 18

بلطيم 26 17

مطروح 24 18

السلوم 24 16

سيوة 25 15

بورسعيد 26 19

دمياط 26 19

الزقازيق 26 18

المنصورة 26 18

الإسماعيلية 26 17

السويس 27 19

العريش 26 19

رفح 27 18

رأس سدر 27 18

نخل 26 11

نويبع 25 21

طابا 25 20

كاترين 20 12

الطور 26 20

شرم الشيخ 30 20

الغردقة 29 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 28 16

بني سويف 27 16

المنيا 27 16

أسيوط 28 17

سوهاج 28 17

قنا 30 16

الأقصر 30 19

أسوان 32 20

إدفو 32 20

أبو سمبل 31 20

الوادي الجديد 30 18

شلاتين 28 19

أبو رماد 28 19

حلايب 26 20

رأس حدربة 26 20