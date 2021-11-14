الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة: تقلبات جوية جديدة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية، إن الأسبوع القادم سيشهد العديد من التقلبات الجوية خلال الأيام المتبقية من فصل الخريف.

توقعات حالة الطقس خلال هذه الفترة

وأضاف «شاهين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، السبت، أن دور هيئة الأرصاد الجوية، في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم بأكمله، هو متابعة الأحوال الجوية والإعلان عن الظواهر الجوية المتوقعة، وحالات الطقس السئ في المناطق المختلفة.

وأشار إلى أن الهيئة تتوقع حالة الطقس خلال هذه الفترة، خاصة فيما تبقى من فصل الخريف وبداية فصل الشتاء، منوهاً أنه تم التنسيق مع غرفة إدارة الأزمات والكوارث في كل محافظة، للجاهزية والتصدي للأحوال خلال هذه الفترات.

فرص الأمطار خلال الساعات المقبلة

وأفاد «شاهين»، بأن الهيئة حذرت منذ أيام قليلة، بأنه اعتبارا من مساء الجمعة 12 نوفمبر إلى مساء السبت 13 نوفمبر، يجب توخي الحذر من تشكل السيول الناتجة عن تراكم الأمطار الغزيرة والرعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر حلايب، شلاتين، مرسى علم، والصحراء الشرقية، والطرق المؤدية من تللك المناطق إلى جنوب الصعيد.

وأكد محمود شاهين، على استقرار الأحوال الجوية في حلايب وشلاتين خلال الوقت الحالي، فيما ستقل فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 27 17

الإسكندرية 27 18

وادي النطرون 27 18

طنطا 27 17

شبين الكوم 27 17

دمنهور 27 18

بلطيم 27 17

مطروح 24 18

السلوم 23 16

سيوة 25 15

بورسعيد 27 19

دمياط 27 19

الزقازيق 27 18

المنصورة 27 18

الإسماعيلية 28 17

السويس 28 19

العريش 28 19

رفح 28 18

رأس سدر 27 17

نخل 25 11

نويبع 25 22

طابا 25 20

كاترين 21 11

الطور 26 20

شرم الشيخ 29 21

الغردقة 29 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 28 16

بني سويف 28 16

المنيا 28 16

أسيوط 29 17

سوهاج 29 17

قنا 30 18

الأقصر 30 19

أسوان 31 20

إدفو 31 20

أبو سمبل 30 20

الوادي الجديد 30 18

شلاتين 28 19

أبو رماد 28 19

حلايب 26 20

رأس حدربة 26 20